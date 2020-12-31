Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|31 Aralık 2020 15:41
|+Aa- Yazdır
KASTAMONU
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle merkeze bağlı Gövrecik köyü Kurt Mahallesi'nin, ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
SİVAS
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yusufoğlan köyü, salgının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bilim Kurulu üyesi: Aşılar, takip için barkodlandırılacak
31 Aralık 2020 16:20
|'e-Devlet' hizmeti sayesinde 4 milyar lira tasarruf sağlandı
31 Aralık 2020 16:06
|Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
31 Aralık 2020 16:05
|Bir Rektör daha GYS'de adayların haklarını yemedi. Tüm adaylara sözlüde 100 tam puan verdi
31 Aralık 2020 16:00
|Sessiz sokaklar 'Gece Kartalları'na emanet
31 Aralık 2020 15:51
|E-duruşmalı mahkeme sayısı 405'e yükseldi
31 Aralık 2020 15:17
|Yılbaşında genel güvenlik ve korona tedbirlerine sıkı denetim
31 Aralık 2020 14:35
|Bolu Vali Yardımcısı, açığa alındı
31 Aralık 2020 14:28
|Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı' uygulama yarın başlıyor
31 Aralık 2020 13:47
|Bu ilde il dışından gelenlere koronavirüs testi yapılıyor
31 Aralık 2020 12:42