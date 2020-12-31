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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

Kastamonu ve Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
 31 Aralık 2020 15:41
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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

KASTAMONU

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle merkeze bağlı Gövrecik köyü Kurt Mahallesi'nin, ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

SİVAS

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yusufoğlan köyü, salgının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Anadolu Ajansı
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