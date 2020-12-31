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'Bolu' salgın sürecinde de doğaseverlerin gözdesi oldu

Sahip olduğu doğal güzelliklerle dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Bolu'yu, koronavirüs normalleşme sürecini de kapsayan 12 aylık dönemde 1 milyon 247 bin 266 kişi ziyaret etti.
 31 Aralık 2020 15:50
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'Bolu' salgın sürecinde de doğaseverlerin gözdesi oldu

İki büyük şehir Ankara ve İstanbul arasında bulunan Bolu, her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük ve Abant tabiat parkları, Yedigöller Milli Parkı, kış turizminin önemli merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ile Osmanlı kasabalarından Mudurnu ve 2017'de "Cittaslow (sakin şehir)" ilan edilen Göynük ile farklı bir tatil geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor.

Yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı olup şehrin gürültüsünden uzaklaşarak her dönem doğanın keyfini sürmek isteyenlerin tercih ettiği kenti, 12 aylık dönemde 1 milyon 247 bin 266 kişi ziyaret etti.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nı 679 bin 936, Gölcük Tabiat Parkı'nı 368 bin 342, "orman denizi" olarak adlandırılan Yedigöller Milli Parkı'nı 179 bin 320 kişi ile Sünnet Gölü, Sülüklügöl, Karagöl ve Göksü tabiat parklarını toplam 19 bin 668 kişi gezdi.

Yeterli kar yağışı olmaması nedeniyle sezon açılışı ertelenerek 25 Aralık'ta konuklarını ağırlamaya başlayan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne de yerli ve yabancı turistlerin ilgisi arttı.

"Bolu önemli bir destinasyon"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılında bütün çalışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde yürütüldüğünü belirterek salgının bir an önce bitmesini diledi.

Salgının, turizm sektörünü de etkilediğine işaret eden Ümit, "İlimizin de bundan etkilenmemesi beklenemezdi. Turizmde 2019 yılının sayılarına yaklaşan bir talep aldık. Normal şartlarda geçen seneki talebi katlamayı bekliyorduk ama koronavirüs nedeniyle ancak geçen senekine yakın bir talep alabildik." diye konuştu.

Ümit, Bolu'nun doğal zenginlikleriyle, ulaşım kolaylığıyla önemli bir destinasyon olduğunu dile getirerek "Pandemi nedeniyle istediğimiz hedefi tam yakalayamadık ama önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde inşallah önemli gelişmelerin olacağını umut ediyorum." dedi.

Köroğlu Dağları'nın "turizm gelişim alanı" ilan edildiğini aktaran Ümit, "Burayla ilgili olarak master plan ihalesi yapmamız gerek. Bütün altyapı hazırlıklarımız tamamlandı. Bakanlığımızın katkı ve yardımlarıyla 2021 yılının ilk çeyreğinde inşallah master plan ihalesini yapmış olmayı umut ediyoruz. İlimiz turizmine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Turizm açısından Bolu önemli bir potansiyele sahip. Bu süre içerisinde Bolu, turizmde hak ettiği yeri alacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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