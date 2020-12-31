1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sessiz sokaklar 'Gece Kartalları'na emanet

Kahramanmaraş'ta 321 çarşı ve mahalle bekçisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisiyle geceleri ıssızlaşan kent sokaklarında can ve mal güvenliğini sağlamak için görev yapıyor
 31 Aralık 2020 15:51
+Aa- Yazdır
Sessiz sokaklar 'Gece Kartalları'na emanet

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geceleri boş kalan sokaklarda görev yapan "Gece Kartalları," halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük özveri gösteriyor.

"Gece Kartalları" ismiyle anılan çarşı ve mahalle bekçileri vatandaşın huzuru için geceleri gözlerini kırpmadan görevlerini icra ediyor.

Kentte görev yapan 321 bekçi, kışın zor şartlarına rağmen kendilerine emanet edilen bölgelerde en iyi şekilde görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Sorumluluk alanlarındaki esnaf ve vatandaşlarla sıkı iletişim içerisinde olan bekçiler, gece vaktinde meydana gelmesi muhtemel birçok olayın önlenmesinde aktif rol alarak dosta güven, kötü niyetli kişilere ise korku veriyor.

Yıl içerisinde kentte yaya devriye görevleri esnasında karşılaştıkları ve şüpheli gördükleri kişilere yönelik denetim gerçekleştiren bekçiler, 148 bin kişi için Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken, çeşitli suçlardan aranan 910 kişinin yakalanmasını sağladı.

Bekçiler, gece geç saatlerde hırsızlık yapan 18, bıçakla yaralanma olayına karışan 8, uyuşturucu olaylarına karışan 21, diğer suçlara karışan 52 kişiyi de suçüstü yakaladı.

"Gece Kartalları" ayrıca, bu olaylarda üst kontrollerini yaptıkları şüphelilerin 27'sinin üzerinden ruhsatsız silah ele geçirdi.

Kayıp şahısların bulunmasında da aktif rol oynayan bekçiler, yaptıkları kimlik kontrolleri ve denetimlerde kayıp olarak aranan 12'si çocuk 26 kayıp kişiyi buldu.

Bekçiler Kovid-19'la mücadelede de ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Vefa Sosyal Destek gruplarında görevlendirilen 24 bekçi vatandaşlara yardımcı oluyor.

"Büyük başarı sağlıyorlar"

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AA muhabirine, uzun bir aradan sonra çarşı ve mahalle bekçilerinin tekrar cadde ve sokaklarda görevlendirildiğini hatırlattı.

Bekçilerin çok önemli başarılara imza attığını ifade eden Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın riyasetinde çarşı ve mahalle bekçilerimizi, yaptığımız risk analizleri çerçevesinde, uygun görülen mahallelerde, caddelerde ve sokaklarda görevlendirdik. Suç ve suçlularla mücadelede çarşı ve mahalle bekçilerimiz olağanüstü bir özveriyle çok önemli başarılara imza attılar. Kentte mahalle ve sokaklar çok daha güvenli durumda. Bu uygulama vatandaşlarımızdan da tam destek aldı. Arkadaşlarımız sürekli olarak mahalle muhtarlarıyla iletişim içerisinde. İhtiyaç duyulan noktalara imkanlar ölçüsünde görevlendirme yapıyoruz. Çok başarılı çalışmalara imza attıklarını görüyoruz. Arkadaşlarımız genel güvenlik ve asayişin sağlanmasında aktif bir görev üstlendiler. Özellikle hırsızlık ve narkotik konularında önleme ve yakalama noktasında büyük başarı sağlıyorlar. Onlar bizim Gece Kartallarımız."

Cebeloğlu, çarşı ve mahalle bekçilerinin genel kollukla birlikte mahallerin güven simgesi olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi: Aşılar, takip için barkodlandırılacak
31 Aralık 2020 16:20		 'e-Devlet' hizmeti sayesinde 4 milyar lira tasarruf sağlandı
31 Aralık 2020 16:06
Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
31 Aralık 2020 16:05		 Bir Rektör daha GYS'de adayların haklarını yemedi. Tüm adaylara sözlüde 100 tam puan verdi
31 Aralık 2020 16:00
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
31 Aralık 2020 15:41		 E-duruşmalı mahkeme sayısı 405'e yükseldi
31 Aralık 2020 15:17
Yılbaşında genel güvenlik ve korona tedbirlerine sıkı denetim
31 Aralık 2020 14:35		 Bolu Vali Yardımcısı, açığa alındı
31 Aralık 2020 14:28
Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı' uygulama yarın başlıyor
31 Aralık 2020 13:47		 Bu ilde il dışından gelenlere koronavirüs testi yapılıyor
31 Aralık 2020 12:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:42 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli telefonda görüştü16:38 - Ermenistan, Türk ürünleri alımına ilişkin yasak getirdi16:35 - Türkiye'nin ilk karantina hastanesinden umutlandıran haber16:32 - Yılmaz Vural: Cumhurbaşkanım, size bir minnet borcum var16:25 - Batman Valisi: Halkımızın parası çarçur ediliyordu16:20 - Bilim Kurulu üyesi: Aşılar, takip için barkodlandırılacak
16:18 - Bakan Selçuk'tan, 'boş sınıf' paylaşımı16:17 - Şişli'de hemşireyi rehin alan saldırgan adliyeye sevk edildi16:09 - Dr. Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı16:07 - FETÖ'den aranan eski komiser yakalandı16:06 - 'e-Devlet' hizmeti sayesinde 4 milyar lira tasarruf sağlandı16:05 - Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
16:04 - 'Savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 70'lere ulaştı'16:01 - Sağlık çalışanını darp eden 2 şüpheli gözaltına alındı16:00 - Bir Rektör daha GYS'de adayların haklarını yemedi. Tüm adaylara sözlüde 100 tam puan verdi15:59 - Koronavirüs 'hava filtresi'ne talebi artırdı15:59 - Erzurum 'Tekstilkent' ile istihdam ve üretim atağında
15:58 - Trans Adriyatik Boru Hattı'nda ticari gaz akışı başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
23 kamu kurumu 3 bin 461 personel almak için ilana çıktı
Türkiye'nin en yüksek asgari ücretine bu belediyede imza atıldı
Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı
Bolu Vali Yardımcısı, açığa alındı
Reina'dan bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
Bakan Selçuk'tan yeni yılda öğretmen ataması açıklaması
Yeni yılda hayatımıza girecek değişiklikler
OHAL Komisyonu'nda 14 bin 320 müracaatın incelemesi sürüyor
Ortaokullara gelecek dönem Satranç dersi konulacak
İstisnalar arasındaki bakanlık dahi yılın son günü ilana çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aşı yaptırmam diyenler vatan haini 2
Hayvan dostu üsküdar belediyesi 1
Büyük Yazar Yaşar Kemal 1
magnus carlsen 1
Son yaprak 1
İşverenin aşı olmayan çalışanını kovması 1
lacivert 3
hasanoğlan köy enstitüsü 3
ermenek 1
27.12.2020 turistin polise saldırması 2
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru Alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı 134 memur alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam