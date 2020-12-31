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Koronavirüs 'hava filtresi'ne talebi artırdı

Yeni tip koronavirüs sebebiyle hastane, alışveriş merkezi ve fabrika gibi mekanlarda havalandırmalarda kullanılan filtrelerin değişim sıklığı arttı.
 31 Aralık 2020 15:59
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Koronavirüs 'hava filtresi'ne talebi artırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hem iç hem de dış pazarda hava temizleyici filtre satışlarında artış yaşandı.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde özellikle insan yoğunluğunun bulunduğu alanlarda temiz havanın önemi ortaya çıktı. Bu dönemde firmalar kullandıkları mekanların havasını temiz tutmak için büyük çaba harcadı. Kapalı mekanlarda ise klima ve havalandırma sistemlerinde ya yeniliğe gidildi veya mevcut filtreler değiştirildi.

AVM, hastane, fabrika ve toplu taşıma gibi insan hareketliliğinin yoğun olduğu alanlarda bu klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri eskiye göre daha sık değiştirilmeye başlandı. Önceden yılda 1 değişen filtreler salgınla birlikte 2 ayda bir yenilendi. Salgın döneminde özellikle Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı (HEPA) filtre satışları katlandı.

Sadece iç piyasadan değil yurt dışından da gelen yoğun talep bu alanda üretim yapan firma sahiplerinin yüzünü güldürdü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde filtre üretimi yapan Mege Filtre'nin kurucu ortaklarından Gülşah Engin, AA muhabirine, salgın öncesi filtre ihracatının büyük bölümünü Orta Doğu ülkelerine yaptıklarını belirtti.

"En çok ihracat yaptığımız ülkeler Avrupa oldu"

Salgının yayılmasıyla dünyanın Çin ile olan bağlantısının durma noktasına geldiğini hatırlatan Engin, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte Türkiye cazip bir ülke haline geldi. Daha önce Avrupa ülkelerine satış yapamazken salgın sürecinde inanılmaz talep almaya başladık. Bizim şu an en çok ihracat yaptığımız ülkeler Avrupa oldu. Özellikle İtalya'nın pandemiden sıkıntı çektiği günlerde bizim bu ülkeye satışlarımız pik yaptı. Taleplerin devamları da geliyor."

İhraç ettikleri filtrelerin Avrupa'daki hastanelerde ve AVM'lerde kullanıldığını dile getiren Engin, pandemi döneminde ihracatlarını artırdıklarının ifade etti.

Geçen yıl 11 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Engin, "İhracat yaptığımız ülke sayısı salgın döneminde 36'ya çıktı. Ciro anlamında da ihracatımız yüzde 70 arttı. Bu rakamları hiçbir fuara katılmadan gerçekleştirdik. Sadece telefonla ve internet üzerinden görüşmelerle bu başarıya imza attık." dedi.

Engin, gelecek yıl ihracat yapılan ülke sayısını 50'ye çıkarmak istediklerini vurguladı.

"İlave istihdam sağladık"

Firmanın diğer kurucu ortağı Murat Emeklice de filtrelerin salgın sürecinde daha kısa sürede değiştirildiğini ifade etti.

Salgınla filtrenin öneminin arttığını vurgulayan Emeklice, "Örneğin AVM'ler yılda bir değişim yapıyorlardı. Şimdi 2 ayda bire indi." diye konuştu.

Filtrede normalde 6 ayda bir değişimin gerekli olduğuna işaret eden Emeklice, "Bu olması gerekendi. Düzenli filtre değişiminin mali bir yükü olduğu için özellikle AVM'ler değişim yapmıyordu. Süreç daha dikkatli olmaya itti." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki AVM'lerin neredeyse tamamının havalandırma filtrelerini değiştirdiğine değinen Emeklice, "Biz bu süreçte ilave makine aldık. Sokağa çıkma kısıtlamalarında da yoğun çalıştık. İç piyasada satışlarımız yüzde 100'e yakın arttı. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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