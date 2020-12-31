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Sağlık çalışanını darp eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Bayburt Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
 31 Aralık 2020 16:01
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Sağlık çalışanını darp eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Bayburt Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Hastanede sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Recep Işık, görevlilerle tartışan 2 kişiyi yatıştırması için başhekimliğe çağrıldı.

Daha sonra iddiaya göre, hasta yakınları S.K. ve A.K, kendilerine yardımcı olacağını belirten Işık'a bağırarak hakaret etti. Bu kişiler tarafından darbedilen Işık, diğer sağlık çalışanlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

Işık'a, başı ve vücudunun farklı yerlerine aldığı darbeler nedeniyle darp raporu verildi.

S.K. ve A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Işık'a, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları destek verdi.

Işık, başhekimlik sekreteri tarafından çağrıldığını ve gittiğinde oradaki görevlilerle 2 kişinin tartıştığını, personele hasta kontenjanı konusunda baskı yapıldığını gördüğünü söyledi.

Söz konusu kişilere yardımcı olacağını söylediğini belirten Işık, "Kim olduğumu sordular. Personel kartımı gösterdim. Yardım edeceğimi söyledim. Sonrasında herhangi bir konuşma olmadı. Bana saldırdılar. Ben de kendimi korumak için karşılık verdim. İki kişilerdi. Haklarında şikayette bulundum. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Aynı zamanda dava açacağım. Bununda takipçisi olacağım." dedi.

Sağlık Sen Bayburt Şubesi Kadın Kolları Başkanı Şule Varol da Işık'a şiddet olayının takipçisi olacaklarını dile getirdi.

"Halkımızı, şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz." diyen Varol, "Bu vesileyle Bayburt Devlet Hastanesinde, hasta hakları çalışanı olan sosyal çalışmacı arkadaşımız Recep Işık'ın hastaya yardımcı olamaya çalışırken sebepsiz yere hasta yakınları tarafından darp edildiği menfur saldırıyı, üyelerimiz ve tüm sağlık çalışanları adına kınıyoruz ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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