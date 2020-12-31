'e-Devlet' hizmeti sayesinde 4 milyar lira tasarruf sağlandı
İçişleri Bakanlığınca yürütülen 306 hizmetin "e-Devlet"ten verilmesiyle yıllık 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı bildirildi.
|31 Aralık 2020 16:06
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığınca yürütülen 306 hizmetin "e-Devlet"ten verilmesiyle yıllık 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Temmuz 2017'de 51 olan e-Devlet'ten verilen hizmet sayısının, yüzde 600 artışla 306'ya ulaştığı belirtildi.
Bakanlık tarafından sunulan e-Devlet hizmetleriyle yıllık 11 milyar 821 milyon 63 bin 742 işlemin elektronik ortama taşındığı ve bu sayede 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı ifade edilen paylaşımda, 2021'de yine Bakanlığın yürüttüğü 45 hizmetin daha e-Devlet'e taşınmasının planlandığı bildirildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bilim Kurulu üyesi: Aşılar, takip için barkodlandırılacak
31 Aralık 2020 16:20
|Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
31 Aralık 2020 16:05
|Bir Rektör daha GYS'de adayların haklarını yemedi. Tüm adaylara sözlüde 100 tam puan verdi
31 Aralık 2020 16:00
|Sessiz sokaklar 'Gece Kartalları'na emanet
31 Aralık 2020 15:51
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
31 Aralık 2020 15:41
|E-duruşmalı mahkeme sayısı 405'e yükseldi
31 Aralık 2020 15:17
|Yılbaşında genel güvenlik ve korona tedbirlerine sıkı denetim
31 Aralık 2020 14:35
|Bolu Vali Yardımcısı, açığa alındı
31 Aralık 2020 14:28
|Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı' uygulama yarın başlıyor
31 Aralık 2020 13:47
|Bu ilde il dışından gelenlere koronavirüs testi yapılıyor
31 Aralık 2020 12:42