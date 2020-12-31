Bakan Selçuk'tan, 'boş sınıf' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir sınıfın fotoğrafını paylaşarak, "2021 yılında en kısa sürede kavuşmak ümidiyle" dedi.
|31 Aralık 2020 16:18
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir sınıfın fotoğrafını paylaşarak, "2021 yılında en kısa sürede kavuşmak ümidiyle" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından boş bir sınıfın fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk, paylaşımında, "'Boş bir sınıf nedir, bunu ancak öğretmenler anlar. 2021 yılında en kısa sürede kavuşmak ümidiyle" mesajını verdi.
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