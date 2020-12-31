Türkiye'nin ilk karantina hastanesinden umutlandıran haber
|31 Aralık 2020 16:35
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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasında koronavirüs salgınının başında yurt dışından tahliye edilen vatandaşlar karantinaya alındı. Hastane salgının Türkiye'de yayılmasıyla birlikte pandemi hastanesine dönüştürüldü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, pandeminin başından itibaren Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasında sağlık çalışanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, "Sağlık personeli yoruldu, sürekli Covid ile mücadelede yine ön saflardayız, bıkmadan mücadele ediyoruz" dedi.
Prof. Dr. Kılıç, vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyerek, "İsteğimiz artık daha çok maske mesafeye dikkat edilmesi, halkımızın daha dikkatli olması, Covid ile mücadeleye mutlaka katkısı olacaktır. Sağlık personeli çocuğundan ayrı, anne babasından ayrı sarılamıyor. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Artık biz de normal çalışma düzenimize dönmek istiyoruz. İnşallah bu mücadele başarılı olduğunda buna döneceğiz" diye konuştu.
Prof. Dr. Kılıç, son kısıtlamalar ile birlikte yatan hasta sayılarının yüzde 30 oranında düştüğünü kaydederek, "Gri poliklinikte günlük 900-1000 hasta varken, şu anda 200-300'ler safhasına kadar düştü. Bu düşme yatan hasta sayılarını da etkiliyor. Yatan hasta saylarımız da yüzde 30 oranında düştü. Yoğun bakımda da boş yataklarımız var. Bazı yoğun bakım yataklarımızı 'no covid' yataklara, yani normal hastaların tedavisi için çevirmeye başladık" ifadelerini kullandı.
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