Ermenistan, Türk ürünleri alımına ilişkin yasak getirdi
|31 Aralık 2020 16:38
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Ermenistan hükümeti, "Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye'nin Karabağ'da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır" denildi.
Sputnik'te yer alan habere göre; Şimdilik altı ay sürecek olan söz konusu yasak, Ermenistan hükümetine göre 'ürünlerin ithalatı ile muhtemel tehlikelerin düşman ülkeden Ermenistan'a sızmasının önünü kesecek.'
Karabağ'da eylül sonunda başlayan şiddetli çatışmalar boyunca Türkiye açık bir biçimde Azerbaycan'ın yanında yer almıştı.
Son yıllarda görülenlerin en şiddetlisi olan çatışmalar, Ermenistan'ın Karabağ'da kontrol ettiği bazı bölgeleri Azerbaycan'a bırakmasını içeren anlaşma ile kasım ayında sona erdi. Karabağ'daki tarafların anlaşmasında Rusya arabuluculuk rolü üstlenmişti.
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