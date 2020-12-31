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Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, döneceğim

Kara para aklama operasyonuyla gündem olan SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz, YouTube üzerinden yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir'in konuğu oldu. Hakkında çıkan haberleri takip ettiğini belirten Korkmaz, Türkiye'den kaçmadığını 13 gündür Lüksemburg'da olduğunu belirterek, "Pazartesi günü İstanbul'da olacağım" dedi.
 31 Aralık 2020 17:15
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Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, döneceğim

SBK Holging patronu Sezgin Baran Yılmaz, geçtiğimiz günlerde kara para aklama operasyonuyla Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 132 milyon dolarlık kara para akladığı tespit edilen SBK Holding ve bünyesindeki 6 şirkete operasyon düzenlendi. Ancak Sezgin Baran Korkmaz'a ulaşılamamıştı.

"PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAĞIM"

Nerede olduğu merak konusu olan Sezgin Baran Korkmaz, YouTube üzerinden yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir'in konuğu oldu. Hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulunan Korkmaz, Lüksemburg'da olduğunu söyledi. Cüneyt Özdemir'in "Türkiye'de aranıyorsunuz haberiniz var mı?" sorusuna yanıt veren Korkmaz, "Evet. Medyadan gelişmeleri takip ediyorum. Pazartesi günü İstanbul'da olacağım" dedi.

"KAÇTINIZ MI?" SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ

Korkmaz, Özdemir'in "Kaçtınız mı?" sorusuna ise "Kaçmam için benim aranmam veya yurt dışı çıkış yasağımın olması lazımdı. Benim hala yurt dışı çıkış yasağım yok. Ben 13 gündür buradayım. Hakkımda herhangi bir yurt dışı çıkış yasağı yok ki kaçayım." diye yanıt verdi.

"LÜKSEMBURG'A NEDEN GİTTİNİZ?"

Korkmaz, "Lüksemburg'a neden gittiniz?" sorusunu ise "Benim burada üç tane şirketim var. Burada inşaatlarım var. İlk kez gelmiyorum buraya. Benim uçuş kayıtlarıma bakarlarsa ayda üç kez geliyorum" diyerek cevapladı.

"BU SORUŞTURMADAN BİR ŞEY ÇIKMAYACAK"

Evinin şöminesinde telefon yaktığına dair iddiaları yalanlayan Korkmaz, evinde ve iş yerinde yapılan aramaların bir yere varamayacağını söyledi. Korkmaz, "Ben suç işlemiş olsam ülkeme geri dönmenin hesaplarını yapmam. Geri dönme gibi bir niyetim olmasa burada canlı yayına çıkıp bir açıklama yapmazdım." dedi.
Memurlar.Net
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