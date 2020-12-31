Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı!
|31 Aralık 2020 17:16
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İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Y.M ile S.M uzun yıllardır evliydi. S.M., sosyal medya platformunda dolaştığı esnada bir videoya rastladı. Videoda arkası dönük, uygunsuz halde bulunan kadının eşine olan benzerliği genç adamın dikkatini çekti. İzlemeye devam eden S.M., görüntüdeki kişinin üzerindeki kazakla tüm gerçeği öğrendi.
EŞİNİ KAZAĞINDAN TANIDI
İzlediği video karşısında şaşkınlık yaşayan S.M., görüntüdeki kadının üzerindeki kazağın daha önceden eşi Y.M.'e hediye aldığı kazakla aynı olduğunu fark etti. Eşine olan benzerliğinin üzerine bir de kazak eklenince Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
İHANETİ İNTERNETTEN ÖĞRENEN ADAM BOŞANMA DAVASI AÇTI
İstanbul Aile mahkemesine başvuran S.M., eşi Y.M.'nin "Beni aldattığını bir erkek tarafından sosyal medyada paylaşılan uygunsuz video sayesinde öğrendim. Kazağı ona ben hediye almıştım" diyerek görüntüyü mahkemeye delil olarak sunarak boşanma davası açtı.
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