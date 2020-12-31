Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı
|31 Aralık 2020 17:19
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Amasya'da içme suyu fiyatları 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 ucuzladı. 48 bin 800 su abonesi olan 114 bin nüfuslu şehirde şebeke suyunun bir metreküpünün ücreti 2,40 liradan 1,20 liraya düştü.
Su fiyatını yarı yarıya ucuzlatan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Büyüklerimiz 'vatandaşın suyuna, sabununa dokunmayın' derlerdi. Bırakın vatandaşlarımız evine bir ekmek daha götürsün. 150 lira ödeyen, 75 lira ödeyecek. 75 lirada belki bir aylık ekmek parası olacak. Allah'ın suyunu, Cenab-ı Hakk'ın nimetini bizim kullardan esirgemek gibi bir niyetimiz olabilir mi? Başka yerlerden kazanalım" diye konuştu.
Akdağ mevkisinden şehre geri kazandıracakları ilave su ile şehir merkezindeki kuyulardan su çıkartmak için ödedikleri elektrik faturasının önemli bir bölümünden kurtulacaklarına değinen Başkan Sarı, kuracakları hidroelektrik santraliyle de elektrik enerjisi üretip bu tasarrufu vatandaşların faturasına yansıtacaklarını vurguladı.
Vatandaşlardan Mustafa Alan su indiriminin korona virüs (Kovid-19) salgını döneminde halka adeta ilaç gibi geleceğini belirtti. Dilek Çiftçi ise bu durumun ev ekonomisine önemli katkısının olacağını söyledi.
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