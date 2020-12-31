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36 haftada 36 bin tane yakaladılar! 180 bin TL kazandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı balon balığının kuyruğunu getiren balıkçılara 5 TL ödeme yapacağını duyurmuştu. Bugün sona eren uygulama kapsamında balıkçılar 180 bin TL kazandı.
 31 Aralık 2020 17:28
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36 haftada 36 bin tane yakaladılar! 180 bin TL kazandırdı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balon balığı avcılığını desteklemesi amacıyla yürürlüğe soktuğu, balon balığının kuyruğunu getiren balıkçılara 5 TL ödenmesine dair uygulama bugün itibariyle son buldu. Antalyalı balıkçılar 36 bin kuyruk getirip kısa süre içerisinde 180 bin lira kazanmayı hak etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti. Aralık ayının ilk haftasında başlayan uygulamayla birlikte, balon balığının kuyruğunu getiren balıkçıya adet başına 5 lira ödeneceği bilgisi sonrası, balıkçılar denize açıldı. 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilen kuyruk alımı sonrası bugün Antalyalı balıkçıların getirdiği kuyruk sayısı açıklandı. Antalyalı balıkçılar 36 bin kuyruk getirip kısa süre içerisinde 180 bin lira kazanmayı hak etti.

Henüz veri girişlerinin tamamlanmadığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, şuana kadar Antalyalı Balıkçıların 3 haftalık süreçte 36 bin kuyruk sayısına ulaştığını açıkladı.

"BANKA HESAPLARINA PARALARI YATACAK"

Kuyrukların alımı sonrasındaki süreçle ilgili bilgiler de veren Coşkun, "Önümüzdeki yılın ilk haftasında bununla ilgili destekleme icmalleri askısına çıkacağız. Balıkçılarımızın bizlere teslim ettiği kuyruk sayıları ve kendi isimlerinin yazılı bulunduğu listeler olacak. Balıkçılarımız herhangi bir itirazda bulunmazlarsa, yapılsa bile değerlendirildikten sonra kesin listelerin üzerlerinden il icmali oluşturup bakanlığımıza göndereceğiz. Bakanlığımız da daha sonra diğer illerden gelen icmalleri birleştirerek Ziraat Bankası aracılığıyla balıkçılarımızın hesaplarına paralarını yatırmış olacak" dedi.

KUYRUKLAR İMHA EDİLECEK

Şuan kadar getirilen kuyrukların soğuk hava depolarında muhafaza altına aldıklarını aktaran Coşkun, bir sonraki süreçte ise kuyrukları Çevre Atık Yönetmeliği kapsamında lisanslı firmalara teslim edileceğini ardından da uygun bir şekilde imhasının gerçekleşeceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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