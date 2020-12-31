Koronavirüs aşısı olan 428 kişi virüse yakalandı!
Koronavirüs salgını için umut olan Kovid-19 aşılarıyla ilgili haberler dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. İsrail'den ise korkutan bir haber geldi. Ülkede koronavirüs aşısı olan 428 kişinin virüse yakalandığı açıklandı.
|31 Aralık 2020 17:30
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İsrail'de korona aşısı olan 428 kişinin koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısı uygulanan 428 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bazılarının aşıdan önce enfekte olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, hastalara birer doz aşı verildiğini ve tepkilerinin niteliğinin henüz netleşmediğini belirtti.
İsrail, geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama kampanyası başlatmıştı. Aşılama kampanyası kapsamında şu ana kadar 500 binden fazla İsrailli Kovid-19 aşısı oldu.
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