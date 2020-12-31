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Karı-koca bir hafta arayla korona virüse yenildi

Kocaeli'de yaşayan AK Partili eski yöneticisi Mehmet İpşiroğlu ve eşi Nevin İpşiroğlu, yakalandıkları korona virüs sebebi ile 1 hafta arayla yaşamlarını yitirdi.
 31 Aralık 2020 17:33
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Karı-koca bir hafta arayla korona virüse yenildi

Kocaeli'de yaşayan AK Partili eski yöneticisi Mehmet İpşiroğlu ve eşi Nevin İpşiroğlu, yakalandıkları korona virüs sebebi ile 1 hafta arayla yaşamlarını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de yaşayan AK Parti eki yöneticisi Mehmet İpşiroğlu (61) ve eşi Nevin İpşiroğlu, yakalandıkları korona virüs sebebi ile tedavi altına alındı. 1 hafta önce Nevin İpşiroğlu tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet İpşiroğlu ise tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde korona virüs sebebi ile yaşamını yitirdi. İki çocuk babası İpşiroğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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