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Pınar'ın babası canlı yayında CHP'li vekili açıkladı

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kendisini telefonla arayarak "Davadan vazgeç" diyen kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Baba Gültekin "Ne kadar para istersen veririz' dediler. Sıddık Gültekin karşı tarafın annesinin CHP ilçe başkanlığında olduğu için hem CHP'li vekillerin hem de CHP ilçe başkanının defalarca devreye girdiğini açıkladı
 31 Aralık 2020 17:40
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Kendisini "Davadan vazgeç" diye arayan CHP'linin Süleyman Girgin olduğunu ileri süren Gültekin, şunları söyledi:

"Ayın 23'ünde Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerini iletti. Taziye kelimesinden sonra 'Davadan vazgeç' dedi bana. 'Kamu davası devam eder. Biz senin yanındayız ne gerekiyorsa yapacağız' dediler.

KARŞI TARAFIN ANNESİ CHP İLÇE BAŞKANLIĞINDA

Karşı tarafın annesinin de CHP ilçe başkanlığında olduğunu biliyorum. Aynı partideler. Söylediğim kelimeler, harfi harfine doğrudur. Aksi ispat edilirse intihar ederim demişim. Kızınız olursa siz kabul eder misiniz? Ben kabul etmedim. Telefonu da olayı da kapattım.

Kızımın taziyesi bitti. 20 gün sonra CHP ilçe başkanı Aydın Sadık beyefendi arkadaşlarımı, akrabalarımı devreye soktu. Neyse geldiler. İnanmadım ilk önce.

NE KADAR PARA İSTERSENİZ VERİRİZ

'Sizi kim aradı?' dedim. 'Süleyman Girgin' dediler. 'Telefonu çıkart' dedim. Çıkardı, beni arayan kişi ile aynı olduğunu gördüm. Defalarca beni aradı. Defalarca görüştük. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. Davadan vazgeç dediler. Benim kızıma Muğla'dan iftiralar atıldığı için ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben yaşayan bir ölüyüm.

DEFALARCA ARADILAR

Sonra İstanbul'a geldim. 2 kez daha aradı. Ben neden yalan atayım. Siyasi çıkarım mı var? Zaten derdimle uğraşıyorum. Tüm Türkiye kamuoyuna söylüyorum. Haberlere çok üzülüyorum. Neden iftira atayım? hiçbir siyasi partiye üye değilim olmayacağım da. İftira atmıyorum. CHP'ye de mal etmiyorum."
DHA
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