Prof. Dr. Özlü: Dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu yılbaşını herkesin evinde geçirmesi ve kurallara uyulması gerektiğini belirterek, 'Eğer dikkat etmezsek yılbaşından 15-20 gün sonra bir bedel öderiz' dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Yılbaşında herkesin kurallara uyması gerektiğini, eğer dikkat edilmezse 15-20 gün sonra bir bedel ödenebileceğini söyleyen Özlü, "Evde hane halkımızla birlikte olmamız lazım. Eş, dost, akraba, komşularla bir araya gelmemek lazım. Bu yılbaşını birlikte geçirmek güvenli değil. Çünkü şuanda çok virüs taşıyan kişi var. Bunların çoğu da hiçbir semptomu olmayan, kendini tamamen sağlıklı hisseden kişiler. Dolaysıyla bir araya gelindiğinde içlerinden bir kişi pozitif ise bulaşma olasılığı çok yüksek. Çünkü virüs artık kapalı ortamda 5-10 dakikada bile bulaşabiliyor. Ev ortamlarında virüsün bulaşma riski çok yükseldi. Sayın bakan ev ortamlarında bulaşın yüzde 85 olduğunu açıkladı. Ev içinde maske ve mesafe olamıyor. Birlikte oturuyorsunuz, uzun süre kapalı yerde bir arada kalıyorsunuz, birlikte yiyip içiyorsunuz. O sırada maskeniz olmuyor. Eş, dost bir araya gelince araya mesafe koymuyor. Sarılıp, kucaklaşıyor. Virüsün bulaşmaması mümkün değil. Sizde de olabilir. Siz de bulaştırabilirsiniz, başkası da size bulaştırabilir" dedi.

'DİKKAT ETMEZSEK YILBAŞININ BİR FATURASI OLUR'

Sevdiklerimize zarar vermemek ve onlardan zarar görmemek için bu yılbaşında kendi kendimize olmak gerektiğini anlatan Özlü, "Eğer buna dikkat etmezsek bu yılbaşının bir faturası olur. Yılbaşından 15-20 gün sonra bir bedel öderiz. Vakaları yeni yeni azaltıyoruz. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları var. Birçok dükkan kapandı, insanlar dükkanlarını açamıyor. Bu sürecin uzamaması ve normale dönmemiz için dikkat etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.