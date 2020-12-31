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Gökçek'e, Halfeti'ye meydan yapımı ihalesiyle ilgili suç duyurusu

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan Melih Gökçek ile dönemin bürokratları hakkında "ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma" gerelçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
 31 Aralık 2020 17:58
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Gökçek'e, Halfeti'ye meydan yapımı ihalesiyle ilgili suç duyurusu

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ihaleler hakkında yeni suç duyuruları yapılmaya devam ediliyor. 2017 yılında, Gökçek'in aslen memleketi olan Halfeti hakkında alınan Meclis kararından dört ay sonra yapılan "Halfeti Meydan Düzenlemesi ve Park Yapım İşi" ihalesinin "ivedi" şekilde yürütülmesi için gerekçe gösterilmedi. Davet usulü ile gerçekleştirilen ihaleye katılması istenen şirketlere davetiye mektuplarının ihale gününden bir gün önce tebliğ edildiği, Kamu İhale Kurumu'nun bu nedenle ihaleyi iptal edilmesi kararı aldığı ve bu karara rağmen ihaleye devam edildiği ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek ve dönemin bürokratları hakkında ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu."

"İvedi yapılacak ihale ile karşılanması" ibaresi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Şubat 2017 tarihindeki oturumunda Gökçek'in aslen memleketi Halfeti'ye meydan düzenlenmesi ve park yapılması için karar aldı. Kararda işlerin "ivedi yapılacak ihale ile karşılanması" ifadesi de belirtildi. Bu kararın alınmasına rağmen, dört aydan fazla bir süre sonra yapılan ihalenin ivedi şekilde yürütülmesi için hiçbir gerekçe gösterilmedi. 23 Haziran'da Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan "Halfeti Meydan Düzenlemesi ve Park Yapım İşi" ihalesi davet usulü gerçekleştirildi. İhaleyi Melih Gökçek'e yakınlığıyla bilinen, Belediye'den daha önce birçok ihale alan ve Hacı Bayram'da Belediye'den usulsüzce alınan mezar yerleri ile tanınan Korkuata ailesi üyelerinin yönetiminde yer aldığı MFK Turizm Şirketi, KDV hariç 1.699.057,22 TL bedelle kazandı.

Davetiye mektupları bir gün önce tebliğ edildi

İhaleye katılması istenen şirketlere davetiye mektuplarının ihale tarihinden mevzuata aykırı şekilde bir gün önce tebliğ edildiği ortaya çıktı. Kamu İhale Kurumu incelemesinde, bunun kanunlara aykırı olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi kararı alındı. İptal kararı alınmasına rağmen ihaleye devam edildiği ortaya çıktı.

Suç duyurusunda, Halfeti'ye yapılacak olan meydan ve parkın ihale kapsamındaki bitki alımı gibi birçok mal kaleminin kısmi teklife açılmasının idare lehine olmasına rağmen birden çok mal kaleminin alımının birlikte yapıldığı ve ihalenin kısmi teklife kapalı olmasının idarenin menfaatlerine aykırı olduğu belirtildi.

Gökçek ve dönemin bürokratları hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Teftiş Kurulu incelemesinin ardından "Halfeti Meydan Düzenlemesi ve Park Yapım İşi" ihalesinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle, Melih Gökçek ve dönemin bürokratları hakkında ihaleye fesat karıştırmak ve görevi kötüye kullanmak suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Hakkında birçok suç duyurusunda bulunulan ve dosyaları uzun süredir bekletilen Gökçek hakkında davaların ne zaman açılacağı konusu kamuoyunda merakla bekleniyor.
Memurlar.Net
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