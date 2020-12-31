İthalatta İlave Gümrük Vergisi kararı RG'de yayımlandı

İthalatta 2021 yılında uygulanacak gümrük vergisi oranları güncellendi.

"İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karar, düzenleme kapsamındaki eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik düzenlemeleri içeriyor.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

1 Ocak 2021'den sonra Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma bilgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, "diğer ülkeler" sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecek.

Birleşik Krallık ile imzalanan STA kapsamındaki uygulamalar

Türkiye-AB Arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında olup, geçerli bir menşe ispat belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya 28 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2020'ye ait İthalat Rejimi Kararı eki listelerde belirtilen gümrük vergisi ve toplu konut fonu uygulanacak.

1 Ocak 2021'den sonra Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar gümrük vergisi ve toplu konut fonu doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecek.

Karar, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.