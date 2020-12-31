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Ali Erbaş: İkamete en yakın camide cuma namazı kılınanacak

"Maske ve mesafe kuralına riayet ederek ikametimize en yakın camide cuma namazlarımızı eda edeceğiz"
 31 Aralık 2020 18:07
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Ali Erbaş: İkamete en yakın camide cuma namazı kılınanacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yarın camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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