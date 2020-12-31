FETÖ'den yargılanan 4 sanığa beraat, 1 sanığa ceza
|31 Aralık 2020 18:09
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 5 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar G.M.A, G.D, H.G, M.K. ve O.K. ile avukatları katıldı.
Sanık G.M.A. savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, ''Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatimi talep ederim.'' dedi.
Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanık G.M.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, G.M.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların beraatine hükmetti.
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