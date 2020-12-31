43 ilin geçiş noktasında yıl başı öncesi trafik yoğunluğu
|31 Aralık 2020 18:14
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Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, yıl başına saatler kala oluşan trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi. Kara yolundaki araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.
Türkiye genelinde yılbaşı nedeniyle korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu oluştu. Çoğunlukla Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerden mesai sonrası yollara akın eden binlerce kişi, Anadolu'nun çeşitli kentlerine gitmek 'kilit kavşakta' trafiğe takıldı. D-200 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafik kontrol noktalarında kişilerin maske ve kimlik ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolleri yapıldı. Sürücülerin dikkatli seyretmeleri hususunda da uyarılarda bulundu. Trafiğe zaman zaman müdahale eden ekipler, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.
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