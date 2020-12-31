Vaka sayısı 15 binin altına düştü
Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti.
|31 Aralık 2020 19:24
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Sağlık Bakanlığı 31 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız. ' ifadelerini kullandı.
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