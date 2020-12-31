İstanbul'da askeri helikopterin kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı

OHAL KOMİSYONU'NDA 14 BİN 320 MÜRACAATIN İNCELEMESİ SÜRÜYOR Komisyon, KHK ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 630 başvurudan 112 bin 310'unu karara bağladı. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 13 bin 170 başvuruyu kabul etti, bu kararlarla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, 61 dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının açılmasına hükmetti