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Mardin'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı
Mardin'de iki minibüs ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
|31 Aralık 2020 19:16
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Mardin'de iki minibüs ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kargo şirketine ait 34 AD 0646 plakalı minibüs, 47 M 2362 plakalı yolcu minibüsü ve 21 AAG 096 plakalı hafif ticari araç, Mardin-Diyarbakır kara yolu Çağlar mevkisinde çarpıştı.
Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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