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Bakan Selçuk'tan engellilere atama müjdesi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Engelli atamaları) Ocak ayı içerisinde bir atama daha gerçekleştireceğiz"
 31 Aralık 2020 19:58
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan "Türk İşaret Dili" protokolü töreninde konuştu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Engelli atamaları) Ocak ayı içerisinde bir atama daha gerçekleştireceğiz"

Anadolu Ajansı
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