Bakan Selçuk'tan engellilere atama müjdesi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Engelli atamaları) Ocak ayı içerisinde bir atama daha gerçekleştireceğiz"
|31 Aralık 2020 19:58
|+Aa- Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan "Türk İşaret Dili" protokolü töreninde konuştu.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Engelli atamaları) Ocak ayı içerisinde bir atama daha gerçekleştireceğiz"
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|23 kamu kurumu 3 bin 461 personel almak için ilana çıktı
31 Aralık 2020 12:35
|Bakan Soylu: Jandarma Uzman Çavuş alım süreci başladı
30 Aralık 2020 20:49
|Atama izinleri yanmasın diye, 50 Üniversite birden akademik personel alım ilanına çıktı
30 Aralık 2020 15:33
|Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
30 Aralık 2020 12:49
|KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
30 Aralık 2020 11:45
|CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
30 Aralık 2020 08:30
|Devlet korumasındaki 1093 kişi kamuya atanacak
29 Aralık 2020 11:59
|Giresun Üniversitesi, akademik ilanı iptal etmek zorunda kaldı
29 Aralık 2020 10:04
|Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
29 Aralık 2020 09:53
|Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak
29 Aralık 2020 08:20