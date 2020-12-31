Hayatını kurtarmaya gelen 112 görevlisine kafa attı
|31 Aralık 2020 20:24
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Bursa'da 80 saatlik yeni yıl kısıtlamasına dakikalar kala çarşıda tartıştığı esnafı bıçaklayıp sonra kendisine bıçakla zarar veren 25 yaşındaki genç, hayatını kurtarmaya gelen 112 ekibindeki sağlık görevlisine kafa attı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Ortalık karışırken, polis ekipleri çılgın genci güçlükle sakinleştirdi.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi.
Bilinmeyen bir sebeple çıkan olayda 25 yaşındaki Berkay D. çarşıda esnaflık yapan Enver Sedat Aydın'ı bacağından bıçakla yaraladı. Daha sonra sinir krizi geçiren genç, kendisini de sırtından ve bacağından bıçakla yaraladı.
Berkay D. uzun süre polis ekiplerine direndi. Öfkeli genç, yaralandığı için kendisine müdahale etmeye gelen 112 ekibindeki görevli sağlık görevlisine müdahale ettiği esnada kafa atarak yaraladı. Uzun süre sakinleştirilmeye çalışılan Berkay D. kafa attığı sağlıkçılar tarafından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki yaralının da hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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