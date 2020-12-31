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Kaza yapan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı

Kovalamaca sırasında kaza yapan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı
 31 Aralık 2020 20:56
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Kaza yapan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesin polisten kaçarken direğe çarparak devrilen kamyonetteki 2 sığınmacı öldü, 3'ü yaralandı.

Doğubayazıt'ta içinde sığınmacılar olan 34 DJB 688 kamyonetin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sırasında Suluçem köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada araçta bulunan ve yaralanan 5 sığınmacı 112 Acil Servis ekiplerince, Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 sığınmacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kovalamaca sırasında kaza yapan polis aracında 2 polis memuru da yaralandı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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