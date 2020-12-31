Doç. Dr. Hasan Canpolat DEVA Partisi'nden istifa etti
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Canpolat istifa etti.
|31 Aralık 2020 21:03
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