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Doç. Dr. Hasan Canpolat DEVA Partisi'nden istifa etti

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Canpolat istifa etti.
 31 Aralık 2020 21:03
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Doç. Dr. Hasan Canpolat DEVA Partisi'nden istifa etti

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Canpolat istifa etti.

Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden 23 Aralık itibarıyla istifa ettiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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