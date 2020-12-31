Danıştay, Erdek Belediye Başkanı'nı görevden aldı
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla görülen davada mahkemenin verdiği 1 yıl 15 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması üzerine Danıştay, Sarı'yı görevinden aldı.
|31 Aralık 2020 21:33
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BARIŞ SAVAŞ
Balıkesir'in ilçelerinden Erdek'in belediye başkanı olan Hüseyin Sarı'nın Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılandığı davada mahkeme Sarı'ya 1 yıl 15 gün hapis cezası vermişti. Sarı'nın cezası Yargıtay tarafından onandı.
Cezanın onanmasının ardından Danıştay 8. Daire Başkanlığı Sarı'nın belediye başkanlığı görevinin düşürülmesine karar verdi.
Danıştay'ın kararı doğrultusunda; belediye başkan vekilliğini Hüseyin Yapakçı'nın yürüttüğü Erdek Belediyesi Meclisinin, 10 gün içerisinde olağanüstü toplanarak asaleten belediye başkanını seçmesi bekleniyor.
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