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Yılbaşı mili piyango çekilişleri belli olmaya başladı

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları belli olmaya devam ediyor. 14.30 itibarı ile başlayan yılbaşı çekilişinde, 10 milyon TL, 1 milyon TL, 120 bin TL, 10 bin TL, 5 bin TL, bin TL, 500 TL, 400 TL, 300 TL ve 200 TL kazandıran numaralar açıklandı.
 31 Aralık 2020 21:40
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Zengin olma hayalleri ile çeyrek, yarım ve tam bilet alan milyonlarca vatandaş, Milli Piyango sonuçları 2021 için bekleyiş içerisinde. 14.30 itibarı ile başlayan canlı çekilişte, teselli ve büyük ikramiye kazanan sayılar açıklandı. Öyle ki, 200 TL, 300 TL, 400 TL, 500 TL, bin TL, 5 bin TL, 10 bin TL ve 120 bin TL kazanan numaralar belli olurken çekilişin en büyük ikinci ikramiyesi olan 10 milyon TL ve en büyük üçüncü ikramiye olan 1 milyon TL kazandıran numaralar da ilan edildi. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları sıralı liste ile bu başlık altında.

10 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

. 3813252

. 8216776

1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

. 5529827

. 3011373

. 6215270

. 8491366

. 9927578

. 6015846

. 8209463

. 7975438

. 0878248

. 1091609

120 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

. 9989608

. 9226048

. 9751643

. 9986763

. 7686590

. 4482473

. 6338587

. 5787953

. 4714334

. 2309341

. 3312378

. 9499197

. 5367672

. 3612599

. 8628569

. 1149804

. 4308593

. 1259479

. 6354870

. 5308813

. 3447800

. 4860396

. 8248960

. 6352764

. 6505152

. 0786427

. 9074687

. 4031812

. 3043636

. 9186926

10 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

. 0691011

. 4001754

. 5979616

. 0512389

. 1981937

. 6087564

. 5164794

. 3014604

. 8215939

. 4743712

. 9242476

. 6460939

. 0894591

. 9973378

. 9289810

. 9899874

. 0880807

. 6441284

. 5228109

. 2915185

. 6692569

. 4399558

. 5851982

. 9861669

. 9267039

. 0928162

. 0106598

. 3402648

. 8686639

. 7722537

. 6343481

. 0982520

. 5142621

. 8824549

. 1817607

. 5885277

. 8856005

. 4938985

. 9135344

. 6552587

. 1376436

. 0337447

. 9333522

. 3718191

. 7481420

. 8853344

. 1493282

. 4342372

. 2756377

. 7861988

. 1860949

. 4701534

. 5610241

. 1003303

. 4217450

. 2692740

. 1750484

. 0869903

. 2729157

. 2638064

. 5340214

. 8749220

. 8806311

. 2275828

. 2325717

. 1460987

. 3630314

. 6202321

. 8750392

. 2955066

. 6969682

. 0206075

. 5599555

. 0553050

. 1158652

. 8211932

. 7393495

. 1065184

. 9308903

. 5393884

. 0979843

. 3930517

. 0929389

. 0290712

. 5085054

. 7092858

. 0929604

. 7137156

. 5323128

. 8970760

. 6064002

. 1146786

. 6556644

. 7028178

. 4326654

. 6024890

. 8777482

. 7758994

. 2238384

. 9405513

5 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

. 4814109

. 5014089

. 5024733

. 5033310

. 5036755

. 5039054

. 5134027

. 5142877

. 5269349

. 5273667

. 5343144

. 5353755

. 5366274

. 5547646

. 5573827

. 5578986

. 5588952

. 5608858

. 5637318

. 5676786

. 5736042

. 5886160

. 6043516

. 6062663

. 6113186

. 6134714

. 6141864

. 6163466

. 6192272

. 6270583

. 6294100

. 6307073

. 6441164

. 6473045

. 6598220

. 6604382

. 6614112

. 6712418

. 6715992

. 6721769

. 6773340

. 6784022

. 6862196

. 6868570

. 6875330

. 6983267

. 7021036

. 7228475

. 7250758

. 7278627

. 7317131

. 7323640

. 7365671

. 7513568

. 7552536

. 7590540

. 7598453

. 7668484

. 7689234

. 7734711

. 7778084

. 7840515

. 7941287

. 8029979

. 8030054

. 8071834

. 8136777

. 8143449

. 8185373

. 8208946

. 8225238

. 8262645

. 8300282

. 8320190

. 8403758

. 8410699

. 8420720

. 8435398

. 8470330

. 8496208

. 8600455

. 8662322

. 8762695

. 8771885

. 8847732

. 8869260

. 8883834

. 8918929

. 8933727

. 8951308

. 8992925

. 9008270

. 9032377

. 9038629

. 9114544

. 9263321

. 9311213

. 9451737

. 9464593

. 9466949

. 9502125

. 9515979

. 9547332

. 9709801

. 9779237

. 9827433

. 9880133

. 9923625

. 9943868

. 9974242

. 0054528

. 0088099

. 0114162

. 0120602

. 0147175

. 0284497

. 0354575

. 0446093

. 0450018

. 0496527

. 0520879

. 0543397

. 0576041

. 0578848

. 0590937

. 0713871

. 0714901

. 0784503

. 0786936

. 1014552

. 1026503

. 1043593

. 1063841

. 1157117

. 1345919

. 1359249

. 1459687

. 1547575

. 1584130

. 1598362

. 1677398

. 1729822

. 1775967

. 1807011

. 1824840

. 1833479

. 1873881

. 1874973

. 1880874

. 1965783

. 2007565

. 2065509

. 2113463

. 2148445

. 2173621

. 2188790

. 2240019

. 2241904

. 2306574

. 2416124

. 2430848

. 2435156

. 2469477

. 2533602

. 2564400

. 2655324

. 2672133

. 2673558

. 2904023

. 2905146

. 3044607

. 3141336

. 3147669

. 3210518

. 3287408

. 3293200

. 3486359

. 3525852

. 3526591

. 3591595

. 3599221

. 3607765

. 3682048

. 3765126

. 3771577

. 3774787

. 3935614

. 4000983

. 4205629

. 4360705

. 4402282

. 4403852

. 4486106

. 4486419

. 4500020

. 4514241

. 4522393

. 4574408

. 4612249

. 4680712

1000 TL İkramiye kazanan numaralar

. 600441

. 736045

. 508165

. 429243

. 281423

. 933292

. 755108

. 626697

. 360342

. 732905

. 669806

. 319089

. 229224

. 040894

. 525564

. 652650

. 929892

. 895819

. 576722

. 664926

. 847644

. 388132

. 887131

. 108025

. 746568

. 228809

. 965544

. 890931

. 589317

. 731237

. 045896

. 688303

. 347566

. 202393

. 539527

. 359666

. 714713

. 160028

. 465230

. 818987

. 898782

. 893149

. 582793

. 482870

. 914575

. 603374

. 347303

. 167077

. 292871

. 242464

500 TL İkramiye kazanan numaralar

. 69309

. 65502

. 27311

. 47958

. 16503

. 75337

. 09465

. 06929

. 26949

. 96919

. 10918

. 97712

. 44625

. 51582

. 37080

. 60027

. 09242

. 15723

. 68444

. 50586

. 77732

. 53677

. 82704

. 17588

. 90288

. 20711

. 46431

. 17418

. 97403

. 88532

. 13377

. 11454

. 98213

. 87178

. 47756

. 60590

. 54861

. 01797

. 37385

. 26970

. 06459

. 77548

. 33017

. 19396

. 24786

. 22053

. 66704

. 14037

. 33054

. 32251

. 23872

. 46782

. 56628

. 05402

. 30258

. 90869

. 68122

. 90007

. 58050

. 81422

. 88436

. 53507

. 80273

. 89558

. 19183

. 37636

. 44294

. 35096

. 18520

. 64549

. 08730

. 96552

. 10439

. 22279

. 51192

. 67035

. 12050

. 43409

. 31427

. 40151

. 82740

. 03790

. 57820

. 60112

. 31374

. 56087

. 56219

. 74490

. 10344

. 37583

. 08443

. 48823

. 10051

. 50957

. 92529

. 68666

. 72853

. 02249

. 62290

. 51607

400 TL İkramiye kazanan numaralar

. 7691

. 6411

. 7280

. 7112

. 6634

. 4187

. 4334

. 6264

. 0885

. 4486

. 3561

. 5978

. 5906

. 0345

. 0988

. 9324

. 5445

. 7743

. 7305

. 8108

. 3468

. 1437

. 2111

. 2295

. 0154

. 3902

. 1825

. 6674

. 9751

. 0867

. 1340

. 4082

. 7201

. 8994

. 4175

. 8929

. 3417

. 6820

. 2786

. 8253

300 TL İkramiye kazanan numaralar

. 551

. 722

. 530

. 081

. 171

. 018

. 193

. 371

. 544

. 515

. 512

. 274

. 348

. 719

. 505

. 526

. 021

. 231

. 701

. 941

200 TL İkramiye kazanan numaralar

. 87

. 24

. 21

. 79

. 05

. 10

. 31
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