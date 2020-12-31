Yılbaşı mili piyango çekilişleri belli olmaya başladı
|31 Aralık 2020 21:40
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Zengin olma hayalleri ile çeyrek, yarım ve tam bilet alan milyonlarca vatandaş, Milli Piyango sonuçları 2021 için bekleyiş içerisinde. 14.30 itibarı ile başlayan canlı çekilişte, teselli ve büyük ikramiye kazanan sayılar açıklandı. Öyle ki, 200 TL, 300 TL, 400 TL, 500 TL, bin TL, 5 bin TL, 10 bin TL ve 120 bin TL kazanan numaralar belli olurken çekilişin en büyük ikinci ikramiyesi olan 10 milyon TL ve en büyük üçüncü ikramiye olan 1 milyon TL kazandıran numaralar da ilan edildi. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları sıralı liste ile bu başlık altında.
10 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
. 3813252
. 8216776
1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
. 5529827
. 3011373
. 6215270
. 8491366
. 9927578
. 6015846
. 8209463
. 7975438
. 0878248
. 1091609
120 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
. 9989608
. 9226048
. 9751643
. 9986763
. 7686590
. 4482473
. 6338587
. 5787953
. 4714334
. 2309341
. 3312378
. 9499197
. 5367672
. 3612599
. 8628569
. 1149804
. 4308593
. 1259479
. 6354870
. 5308813
. 3447800
. 4860396
. 8248960
. 6352764
. 6505152
. 0786427
. 9074687
. 4031812
. 3043636
. 9186926
10 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
. 0691011
. 4001754
. 5979616
. 0512389
. 1981937
. 6087564
. 5164794
. 3014604
. 8215939
. 4743712
. 9242476
. 6460939
. 0894591
. 9973378
. 9289810
. 9899874
. 0880807
. 6441284
. 5228109
. 2915185
. 6692569
. 4399558
. 5851982
. 9861669
. 9267039
. 0928162
. 0106598
. 3402648
. 8686639
. 7722537
. 6343481
. 0982520
. 5142621
. 8824549
. 1817607
. 5885277
. 8856005
. 4938985
. 9135344
. 6552587
. 1376436
. 0337447
. 9333522
. 3718191
. 7481420
. 8853344
. 1493282
. 4342372
. 2756377
. 7861988
. 1860949
. 4701534
. 5610241
. 1003303
. 4217450
. 2692740
. 1750484
. 0869903
. 2729157
. 2638064
. 5340214
. 8749220
. 8806311
. 2275828
. 2325717
. 1460987
. 3630314
. 6202321
. 8750392
. 2955066
. 6969682
. 0206075
. 5599555
. 0553050
. 1158652
. 8211932
. 7393495
. 1065184
. 9308903
. 5393884
. 0979843
. 3930517
. 0929389
. 0290712
. 5085054
. 7092858
. 0929604
. 7137156
. 5323128
. 8970760
. 6064002
. 1146786
. 6556644
. 7028178
. 4326654
. 6024890
. 8777482
. 7758994
. 2238384
. 9405513
5 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
. 4814109
. 5014089
. 5024733
. 5033310
. 5036755
. 5039054
. 5134027
. 5142877
. 5269349
. 5273667
. 5343144
. 5353755
. 5366274
. 5547646
. 5573827
. 5578986
. 5588952
. 5608858
. 5637318
. 5676786
. 5736042
. 5886160
. 6043516
. 6062663
. 6113186
. 6134714
. 6141864
. 6163466
. 6192272
. 6270583
. 6294100
. 6307073
. 6441164
. 6473045
. 6598220
. 6604382
. 6614112
. 6712418
. 6715992
. 6721769
. 6773340
. 6784022
. 6862196
. 6868570
. 6875330
. 6983267
. 7021036
. 7228475
. 7250758
. 7278627
. 7317131
. 7323640
. 7365671
. 7513568
. 7552536
. 7590540
. 7598453
. 7668484
. 7689234
. 7734711
. 7778084
. 7840515
. 7941287
. 8029979
. 8030054
. 8071834
. 8136777
. 8143449
. 8185373
. 8208946
. 8225238
. 8262645
. 8300282
. 8320190
. 8403758
. 8410699
. 8420720
. 8435398
. 8470330
. 8496208
. 8600455
. 8662322
. 8762695
. 8771885
. 8847732
. 8869260
. 8883834
. 8918929
. 8933727
. 8951308
. 8992925
. 9008270
. 9032377
. 9038629
. 9114544
. 9263321
. 9311213
. 9451737
. 9464593
. 9466949
. 9502125
. 9515979
. 9547332
. 9709801
. 9779237
. 9827433
. 9880133
. 9923625
. 9943868
. 9974242
. 0054528
. 0088099
. 0114162
. 0120602
. 0147175
. 0284497
. 0354575
. 0446093
. 0450018
. 0496527
. 0520879
. 0543397
. 0576041
. 0578848
. 0590937
. 0713871
. 0714901
. 0784503
. 0786936
. 1014552
. 1026503
. 1043593
. 1063841
. 1157117
. 1345919
. 1359249
. 1459687
. 1547575
. 1584130
. 1598362
. 1677398
. 1729822
. 1775967
. 1807011
. 1824840
. 1833479
. 1873881
. 1874973
. 1880874
. 1965783
. 2007565
. 2065509
. 2113463
. 2148445
. 2173621
. 2188790
. 2240019
. 2241904
. 2306574
. 2416124
. 2430848
. 2435156
. 2469477
. 2533602
. 2564400
. 2655324
. 2672133
. 2673558
. 2904023
. 2905146
. 3044607
. 3141336
. 3147669
. 3210518
. 3287408
. 3293200
. 3486359
. 3525852
. 3526591
. 3591595
. 3599221
. 3607765
. 3682048
. 3765126
. 3771577
. 3774787
. 3935614
. 4000983
. 4205629
. 4360705
. 4402282
. 4403852
. 4486106
. 4486419
. 4500020
. 4514241
. 4522393
. 4574408
. 4612249
. 4680712
1000 TL İkramiye kazanan numaralar
. 600441
. 736045
. 508165
. 429243
. 281423
. 933292
. 755108
. 626697
. 360342
. 732905
. 669806
. 319089
. 229224
. 040894
. 525564
. 652650
. 929892
. 895819
. 576722
. 664926
. 847644
. 388132
. 887131
. 108025
. 746568
. 228809
. 965544
. 890931
. 589317
. 731237
. 045896
. 688303
. 347566
. 202393
. 539527
. 359666
. 714713
. 160028
. 465230
. 818987
. 898782
. 893149
. 582793
. 482870
. 914575
. 603374
. 347303
. 167077
. 292871
. 242464
500 TL İkramiye kazanan numaralar
. 69309
. 65502
. 27311
. 47958
. 16503
. 75337
. 09465
. 06929
. 26949
. 96919
. 10918
. 97712
. 44625
. 51582
. 37080
. 60027
. 09242
. 15723
. 68444
. 50586
. 77732
. 53677
. 82704
. 17588
. 90288
. 20711
. 46431
. 17418
. 97403
. 88532
. 13377
. 11454
. 98213
. 87178
. 47756
. 60590
. 54861
. 01797
. 37385
. 26970
. 06459
. 77548
. 33017
. 19396
. 24786
. 22053
. 66704
. 14037
. 33054
. 32251
. 23872
. 46782
. 56628
. 05402
. 30258
. 90869
. 68122
. 90007
. 58050
. 81422
. 88436
. 53507
. 80273
. 89558
. 19183
. 37636
. 44294
. 35096
. 18520
. 64549
. 08730
. 96552
. 10439
. 22279
. 51192
. 67035
. 12050
. 43409
. 31427
. 40151
. 82740
. 03790
. 57820
. 60112
. 31374
. 56087
. 56219
. 74490
. 10344
. 37583
. 08443
. 48823
. 10051
. 50957
. 92529
. 68666
. 72853
. 02249
. 62290
. 51607
400 TL İkramiye kazanan numaralar
. 7691
. 6411
. 7280
. 7112
. 6634
. 4187
. 4334
. 6264
. 0885
. 4486
. 3561
. 5978
. 5906
. 0345
. 0988
. 9324
. 5445
. 7743
. 7305
. 8108
. 3468
. 1437
. 2111
. 2295
. 0154
. 3902
. 1825
. 6674
. 9751
. 0867
. 1340
. 4082
. 7201
. 8994
. 4175
. 8929
. 3417
. 6820
. 2786
. 8253
300 TL İkramiye kazanan numaralar
. 551
. 722
. 530
. 081
. 171
. 018
. 193
. 371
. 544
. 515
. 512
. 274
. 348
. 719
. 505
. 526
. 021
. 231
. 701
. 941
200 TL İkramiye kazanan numaralar
. 87
. 24
. 21
. 79
. 05
. 10
. 31
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