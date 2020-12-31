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Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
 31 Aralık 2020 21:49
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Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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