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Covid yoğun bakım servisi çalışanları yeni yıla böyle girdi

Etkisini neredeyse tüm yıl hissettiren koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarını mesailerine senenin son gününde de devam ettiler
 31 Aralık 2020 22:05
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Covid yoğun bakım servisi çalışanları yeni yıla böyle girdi

Etkisini neredeyse tüm yıl hissettiren koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarını mesailerine senenin son gününde de devam ettiler

Covid-19 ile mücadele de büyük emek harcayan ve her zaman en ön safta hatalıkla savaşan sağlık çalışanları 2021'i de mesai arkadaşlarıyla birlikte, görevinin başında karşılıyor. Salgın sürecinde görev yükü artan ve hatta bazen ailelerinden de uzak kalmak zorunda olan sağlık personeli, yeni yılla beraber en kısa sürede hastalığın bitmesini dilediler. Yılın son günün de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Covid-19 Anestezi Yoğun Bakım bölümünde görev yapan çalışanlar yeni yılın olumsuz havasını dağıtmak ve moral bulmak adına çeşitli süslerle çalışma alanlarını süslediler.

"Bizi asıl motive edecek olan covidin bitmesi"

Yılın son günün de görevinin başında olan sağlık personellerinden Osmangazi Tıp fakültesi Hastanesi Covid-19 Anestezi Yoğun Bakım ünitesinde görev yapan Dahiliye Uzmanı ve aynı zamanda Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı İnci Vetem Karagülle, 2020 yılının yorucu bir yıl olduğunu ve yeni yılla birlikte salgının bitmesini dilerken, hazırladıkları süslerin geçici olduğunu, asıl motivasyonun koronavirüsün bitmesi olacağını söyledi. Karagülle konuyla ilgili; "Yorucu, yıpratıcı bir yılın son gününde de görevimiz başındayız. Ekip, personel tüm arkadaşlara moral olsun buraları süsledik, ama bunlar geçici motivasyon. Bizi asıl motive edecek olan covidin bitmesi, vefat haberi vermemek insanlara güzel haber vererek motive olabiliriz. Emeklerimiz boşa gitmemesi için herkesin maske takmasını, korunmasını ve bu yılın bir an önce bitmesini istiyoruz. Yeni yılla beraber covidin bitmesini, yeni yılda sağlıklı, mutlu, koronavirüs nedenli ex haberleri vermediğimiz, güzel bir yıl olmasını diliyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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