2021 yılı sürücü, pasaport, kimlik kartı bedelleri belli oldu

31 Aralık 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre 2021 yılı sürücü belgeleri 225 TL, pasaportlar için 180 TL, doğum nedeniyle kimlik kartı için 30, değiştirme nedeniyle kimlik kartı için 30 ve kayıp nedeniyle kimlik kartı 60 TL bedel alınacak. Pasaport bedellerindeki artış yüzde 12, kayıp kimlik kartları için alınan bedeldeki artış yüzde 20, sürücü belgelerindeki artış ise yüzde 12,5 oldu.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığından - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ- (SIRA NO: 66)- DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 - (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2020 yılının son iş günü saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 - (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:64) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.