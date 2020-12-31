Karacadağ'ın zirvesindeki 'Kartallar' yeni yıla nöbette giriyor
|31 Aralık 2020 22:28
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Diyarbakır ile Şanlıurfa arasındaki Karacadağ'ın zirvesinde bulunan 225 numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman erbaşlardan oluşan Mehmetçik, hava sahasının güvenliği için çalışıyor.
Sorumlu oldukları hava sahasında adeta "kuş uçurtmayan" hudut kartalları, bölgedeki gelişmeleri 24 saat kesintisiz gözlemliyor.
Dağın zirvesine konuşlu Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askerler, yeni yılı ailelerinden uzak nöbette karşılıyor.
Yeni yıla güzel temennilerle giren kahramanlar, şartlar ne olursa olsun hava sahasının güvenliği için 24 saat boyunca görev başından ayrılmıyor.
"Bu yılbaşında da görevimizi aksatmadan yerine getireceğiz"
Kıta Komutanı, 7 gün 24 saat esasına göre meydana gelebilecek her türlü hava sahası ihlali ve yetkisiz girişleri tespit etmek amacıyla çalıştıklarını belirterek, "Bu yılbaşında da görevimizi aksatmadan yerine getireceğiz. Yeni yılda öncelikle dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınından bir an önce kurtulmamızı temenni ediyorum." dedi.
Uzman Çavuş Fuat Kendir de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa diledi.
Vatanı korumak için görevlerinin başında olduklarını dile getiren Kendir, "Çok değerli eşim ve kızıma kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Yeni yılın tüm insanlara sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum." diye konuştu.
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