MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
|31 Aralık 2020 22:38
|+Aa- Yazdır
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaparak "uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz" şeklindeki hükmü yürürlükten kaldırdı
31 Aralık 2020 tarih ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığından
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinin
beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
İŞTE DÜZENLEME YAPILAN MADDE
Ek Madde 2 - (Ek madde: 08.05.2020 - 31121 s. R.G. Yön./1. md.)
(1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince ortaöğretim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir.
(2) Birinci fıkra kapsamında;
a) Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan,
b) Doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak,
c) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine ek olarak;
1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler; beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri/mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilerek,
2) Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini Yönetmeliğin 63 üncü maddesine göre işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla,
bir üst sınıfa geçer.
(3) Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.
(4) İkinci fıkra kapsamındaki öğrencilerin yeni ders yılı sonundaki başarı durumu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.
(5) Birinci fıkrada yer verilen gerekçelerle yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mükerrer Resmi Gazetede 66 tebliğ ve karar yayımlandı
31 Aralık 2020 23:01
|2021 yılı sürücü, pasaport, kimlik kartı bedelleri belli oldu
31 Aralık 2020 22:22
|Kitle İmha Silahları ve Derneklere dair Kanun, R.G.'de yayımlandı
31 Aralık 2020 22:17
|2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve eki cetvelleri yayımlandı
31 Aralık 2020 11:29
|Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı
30 Aralık 2020 09:03
|7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulmasına dair Kanun R.G.'de yayımlandı
30 Aralık 2020 09:00
|Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
29 Aralık 2020 10:41
|Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)
29 Aralık 2020 10:38
|2021 yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi belli oldu
26 Aralık 2020 08:41
|2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu
24 Aralık 2020 08:54