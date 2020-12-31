1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020 yılının en kötü şifreleri açıklandı

Şifre yönetimi işi yapan NordPass şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, internet kullanıcıları tarafından kullanılan en kötü şifre her yıl olduğu gibi '123456' oldu.
 31 Aralık 2020 22:42
+Aa- Yazdır
2020 yılının en kötü şifreleri açıklandı

Kovid-19'un insanları evde kalmaya zorlamasıyla internette geçirilen vakit arttı. Birçok siteye giriş için istenen şifreyi doğru seçmek teknoloji kullanıcıları için en büyük zorluklardan biridir.

Farklı her hesap için güçlü ve benzersiz bir parola oluşturmak çoğu kullanıcı için epey zor geliyor. Benzer ve basit şifreleri kullanmak da kullanıcıların kişisel bilgilerini riske atıyor. Kullanıcılar şifre seçmek konusunda yaratıcılıklarını zorlamazken, genel itibarıyla hatırlanması kolay, basit ve kısa şifrelere yöneliyorlar.

NTV'nin haberine göre Panama merkezli şifre yönetim şirketi NordPass tarafından yapılan araştırmada 275 milyon 699 bin şifre incelendi. Şifrelerin yüzde 56'sının aynı şifreler olduğunu tespit eden şirket, sadece 122.894.788 veya yüzde 44'ünün benzersiz olduğunu söyledi.

2.5 milyondan fazla kullanıldı

2020 yılının en kötü şifrelerini sıralayan şirket, 200 şifre arasında 2.5 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan ve 23 milyondan fazla veri ihlaline maruz kalan "123456" birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 961 binden fazla kişi tarafından kullanılan ve 7.8 milyondan fazla ihlale maruz kalan "123456789" yer aldı.

Üçüncü sırada yer alan "picture1", en yaygın 200 şifre listesinde diğerlerine nazaran daha güvenli görülürken dördüncü sırada İngilizce şifre anlamına gelen "password", beşinci sırada ise "12345678" geldi. İlk 10 arasında "111111," "123123," "12345," "1234567890" ve son olarak Portekizce "şifre" anlamına gelen "senha" yer aldı.

İlk sekizi 1 saniyeden daha kısa bir sürede hacklenebilir

NordPass güvenlik uzmanı Chad Hammond,

"İlk 10 sıradaki şifrelerden 8 tanesi 1 saniyeden daha kısa bir sürede hacklenebilir. Senha 10 saniye içerisinde, picture1 ise 3 saat içerisinde hacklenebilir

" ifadelerini kullandı.

Listeye göre 2020'nin en kötü 20 şifresi ise şu şekilde:

  • 123456
  • 123456789
  • picture1
  • password
  • 12345678
  • 111111
  • 123123
  • 12345
  • 1234567890
  • senha
  • 1234567
  • qwerty
  • abc123
  • Million2
  • 000000
  • 1234
  • iloveyou
  • aron431
  • password1
  • qqww1122

    •
    NTV
    Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
    YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
    Bu habere henüz yorum yapılmamış.
    İlk yorumu siz ekleyin.
    123456789101112131415Tümü
    İLGİLİ HABERLER
    Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye yaklaştı
    30 Aralık 2020 15:21    		 SİBERAY'dan 'sosyal medyada tuzağa düşmeyin' uyarısı
    29 Aralık 2020 22:27
    Yılbaşı hediyesinde internet alışverişine dikkat
    28 Aralık 2020 09:04    		 En popüler mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' oldu
    27 Aralık 2020 18:22
    Pandemide en çok onlar kazandı: Video başına 5 bin TL
    26 Aralık 2020 16:51    		 Telegram'dan tepki çeken karar
    26 Aralık 2020 16:19
    Düğün takılarında 'QR Kodu' dönemi
    26 Aralık 2020 11:09    		 Siber korsanlar 2020 boyunca Türkiye'ye saldırdı
    20 Aralık 2020 16:56
    Bir Youtuber ölürse dijital mirasına ne olacak?
    20 Aralık 2020 16:55    		 WhatsApp Web'e görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor
    18 Aralık 2020 09:16
    EN YENİ FORUM KONULARI
    SON HABERLER
    23:12 - Başkentte 112 Çağrı Merkezinde yeni yıl mesaisi23:07 - Kovid-19'un hızlı yayılan türü Çin'de de görüldü23:01 - Mükerrer Resmi Gazetede 66 tebliğ ve karar yayımlandı23:01 - Ankara Valisi: 18 bin 800 personelimiz görev başındalar22:42 - 2020 yılının en kötü şifreleri açıklandı22:38 - MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
    22:32 - Şişli'de hemşireyi rehin alan şüpheli tutuklandı22:28 - Karacadağ'ın zirvesindeki 'Kartallar' yeni yıla nöbette giriyor22:22 - 2021 yılı sürücü, pasaport, kimlik kartı bedelleri belli oldu22:17 - Kitle İmha Silahları ve Derneklere dair Kanun, R.G.'de yayımlandı22:05 - Covid yoğun bakım servisi çalışanları yeni yıla böyle girdi22:03 - Bakan Koca'dan yeni yıl paylaşımı
    21:49 - Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği için kura çekilecek21:49 - Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi21:40 - Yılbaşı mili piyango çekilişleri belli olmaya başladı21:33 - Danıştay, Erdek Belediye Başkanı'nı görevden aldı21:29 - Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor
    21:12 - Aracın camına bırakılan not kedinin kurtarılmasını sağladı
    1 2 3 4 5 6 7 Tümü
    ÖZEL DOSYALAR
    Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
    ANKET
    Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
    ÇOK OKUNANLAR
    23 kamu kurumu 3 bin 461 personel almak için ilana çıktı
    Türkiye'nin en yüksek asgari ücretine bu belediyede imza atıldı
    Bolu Vali Yardımcısı, açığa alındı
    Pınar'ın babası canlı yayında CHP'li vekili açıkladı
    Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı
    Reina'dan bir tek o kurtulmuştu! 4 yıl sonra yeni görevi
    Bakan Selçuk'tan yeni yılda öğretmen ataması açıklaması
    2021 yılı sürücü, pasaport, kimlik kartı bedelleri belli oldu
    Yeni yılda hayatımıza girecek değişiklikler
    Öğretmenler, 2 Ocak 2021'de ders yapabilir mi?
    SGKREHBERİ.COM
    SÖZLÜK
    bir ayağı sözlükte bir ayağı iki gözü eli kulağı iletide olan ya 5
    captain fantastic 3
    2 m yaklaşınca alarm veren sosyal mesafe kazağı 4
    tarihi değiştiren buluşlar 3
    en güvenilir gazeteci ve televizyoncular listesi 1
    Mahallede sürekli aynı noktanın kazılması 4
    instagrama foto atmadığı gün hasta olan insan 4
    sen şaban değil şabansın 1
    Kendini bir başkasi için bırakıp giden karisi/kocasını seviyorum 1
    hiperaktivite 1
    SON İLANLAR
    Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
    Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
    Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
    Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
    Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
    Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru Alacak
    Evreşe Belediyesi işçi alacak
    Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
    Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
    Milli Savunma Bakanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
    ARŞİV
    ÖZEL OKUL İLANLARI
    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
    Tamam