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Başkentte 112 Çağrı Merkezinde yeni yıl mesaisi

 31 Aralık 2020 23:12
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Başkentte 112 Çağrı Merkezinde yeni yıl mesaisi

Başkentte, yılbaşı tedbirleri kapsamında vatandaşların şikayet ve taleplerine çözüm üretmek amacıyla yoğun mesai harcanıyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve 112 Acil Çağrı Merkezinde (AÇM) alınan üst düzey tedbirler çerçevesinde görevli personeller hizmet vermeye devam ediyor.

112 AÇM sorumlusu Doktor Işıl Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yılbaşı tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasında yaşanan gelişmeler ve çağrı merkezine gelen şikayetlere ilişkin bilgi verdi.

Bu dönemde Kovid-19 nedeniyle vatandaşların çağrılarına daha fazla ağırlık verildiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Onların acil yardım çağrılarına şu dönemde daha fazla ağırlık veriyoruz. Onların nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi durumları olabiliyor bu nedenle bunlar acil müdahale edilmesi gereken durumlar. Gerek sahadaki ekiplerimiz gerek 112'deki ambulans ekiplerimiz gerek Acil Çağrı Merkezinde sağlık ve koordinasyon birimindeki ekiplerimiz vatandaşların bu tür çağrılarına cevap veriyor ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Demir, 112 AÇM'de sağlık birimi olarak 40 kişi olarak nöbette olduklarını vurgulayarak, 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını, sahada yaklaşık 150 ekip olduğunu söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafik kazalarının azaldığını dile getiren Demir, çağrıların genellikle koronavirüs, kalp krizi ve beyin kanaması gibi nedenlerle yapıldığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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