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Fuat Oktay'dan Kıbrıs Türklerine 'aşı' müjdesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'ye getirilerek öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanacak olan Kovid-19 aşısının, aynı çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) sağlık çalışanlarına da uygulanmak üzere KKTC'ye de gönderileceğini duyurdu.
 31 Aralık 2020 23:21
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Fuat Oktay'dan Kıbrıs Türklerine 'aşı' müjdesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'ye getirilerek öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanacak olan Kovid-19 aşısının, aynı çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) sağlık çalışanlarına da uygulanmak üzere KKTC'ye de gönderileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, KKTC halkının yeni yılını kutlarken, Türkiye'den KKTC'ye gönderilecek Kovid-19 aşılarıyla ilgili müjdeyi de verdi.

Oktay, "Sevgili Kıbrıs Türkü kardeşlerim, Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde ve KKTC'de Kovid-19 nedeniyle büyük sıkıntıların yaşandığı 2020'yi geride bırakırken, başta sağlık olmak üzere, beraberinde pek çok güzelliği beraberinde getireceğine inandığım 2021'i karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu vesile ile 2021'in ilk müjdesini de Kıbrıs Türkleriyle paylaşan Oktay, açıklamasında, "Pandemi ile mücadele kapsamında Türkiye'ye getirilerek öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanacak olan Kovid-19 aşısı, aynı çerçevede KKTC'deki sağlık çalışanlarına da uygulanmak üzere KKTC'ye de gönderilecektir." ifadelerini kullandı.

Oktay, "2021'in sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olması temennisiyle, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını içtenlikle tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.
Anadolu Ajansı
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