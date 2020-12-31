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Sağlık çalışanları 2021'e çalışarak giriyor

Korona virüsle mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanları, yeni yıla da görev yaptıkları hastanede çalışarak giriyor.
 31 Aralık 2020 23:23
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Korona virüsle mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanları, yeni yıla da görev yaptıkları hastanede çalışarak giriyor.

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve her geçen dünya genelinde binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüsle mücadele en önemli rolü sağlık çalışanları üstlendi. Salgının başladığı ilk günden bu güne kadar, yaşamlarından ödün vererek çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları yeni yıla da görev yaptıkları hastanede çalışarak giriyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin sağlık çalışanları hastaların sağlıklarına kavuşmaları için görevleri başında, yeni yılda da canla başla çalışmalarını sürdürüyor. 2021'i çoğu meslek grubu evinde karşılama fırsatı bulurken, sağlık çalışanları ise hastanelerde bütün birimleriyle hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye devam ediyor.

"Hastaların kaybıyla ve iş arkadaşlarımızın hastalanmasıyla bu süreç bizi çok üzdü ve zorladı"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Covid Bölümü Pediatri Asistan Doktoru Hazal Keskin, "Yoğun bir süreç geçiriyoruz. Hiç bilmediğimiz bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Tedavi süreci sürekli değişiyor. Hasta sayısı sürekli artıyor. Bizler de hastaların kaybıyla ve iş arkadaşlarımızın hastalanmasıyla bu süreç bizi çok üzdü ve zorladı. Ailemizle, arkadaşlarımızla görüşemedik. Yeri geldi eşimizle aynı odanın içinde oturamadık. İnşallah atlatacağımız düşünüyorum yeni yıla girerken bu süreci. Aşının gelmesiyle birlikte hastalık sürecini daha kolay atlatabileceğiz. Pediatri bölümünde doktorum o yüzden çocuklara sağlık sıhhat ailelerine de sabır diliyorum" dedi.

"Sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini zaten milletimiz bize gösteriyor"

Supervisor hemşire olan Ceren Çelebi ise, "Bu süreçte sağlık çalışanlarını üzerinde çok büyük yük vardı. Ekip arkadaşlarımızın hepsi çok büyük mücadele verdi. Çok hasta kaybettik, çok hasta kurtardık. Sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini zaten milletimiz bize gösteriyor. 2021'de pandeminin bitmesi beklentimiz var. Aşıların işe yaramasını ve hastalarımızın daha çabuk iyileşmesini bekliyoruz. Doktor ve hemşirelerimizin şartlarının iyileştirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"2021'den beklentim vatandaşlarımızın daha bilinçli olması"

Kadın hastalıkları ve doğum doktoru Merve Atasoy ise, "Sağlık çalışanları olarak bu süreçte çok yıprandık. Hasta yoğunluğumuz arttı. Çalışanlar olarak nöbet sayılarımız arttı. Kadın doğum covid servislerimizde de nöbetlerimiz var. 2021'den beklentim vatandaşlarımızın daha bilinçli olması. Maske takmaya özen göstermesi. Söylenilen kurallara uymaları ve aşı yaptırmaları" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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