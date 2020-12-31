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Denizde parti yapılan tekneye polis baskını

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde yıl başı kutlamaları yasaklandı. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde yılbaşı eğlencesi yaptığı tespit edilen 14 kişiye ceza kesildi.
 31 Aralık 2020 23:54
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Denizde parti yapılan tekneye polis baskını

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde tüm yurtta yılbaşı eğlenceleri yasaklandı. Yasaklar kapsamında polis ekipleri tarafından hem karada hem de denizde denetimler yapılıyor. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde bir tekneye binenlerin yılbaşı eğlencesi yaptığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edildi. Ekipler tekneye yanaşarak 5'i mürettebat 14 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.
DHA
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