İş insanı Zeki Tanyeri silah zoruyla kaçırılıp darbedildi
|31 Aralık 2020 23:56
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İzmir'de kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca kaçırıldıktan sonra zorla otomobilin bagajına konularak bir süre dolaştırılan iş insanı Zeki Tanyeri, hissedarı olduğu Bornova'daki bir çelik fabrikasının önünde darbedildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Tanyeri ise polise şikayette bulundu.
Bornova ilçesindeki bir çelik fabrikasının hissedarlarından Zeki Tanyeri, bugün Konak ilçesinde kaldığı otelden çıktıktan sonra, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tabanca ile tehdit edilerek kaçırıldı. Zorla otomobilin bagajına konularak bir süre dolaştırılan Tanyeri daha sonra darbedilerek hissedarı olduğu Bornova ilçesindeki çelik fabrikasının önüne bırakıldı. şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye giderek darp raporu alan Tanyeri, şikayetçi oldu. Tanyeri ifadesinde silah zoru ile kaçırılıp bir süre alıkonulduktan sonra darbedildiğini söyledi. tanyeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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