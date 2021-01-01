1 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
1 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
|01 Ocak 2021 00:00
|+Aa- Yazdır
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış törenine katılacak.
(İstanbul/14.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AK Parti İl Başkanlığı önündeki eyleme katılan 5 kişiye soruşturma
31 Aralık 2020 15:43
|7. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 20:02
|AK Parti Burdur İl Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
28 Aralık 2020 19:52
|Prof. Dr. Özkan: 280 gönüllüde ciddi bir yan etki görülmedi
27 Aralık 2020 16:18
|Kötülüğün 'Zehirli Arkadaşı' konulu cuma hutbesi okundu
25 Aralık 2020 13:39
|'TRT EBA Anaokulu' yayın hayatına başladı
24 Aralık 2020 21:25
|Motosiklet sürücüsü araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
24 Aralık 2020 12:20
|'Milli İrade istiyorsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirebilir'
24 Aralık 2020 11:14
|Erdoğan'dan cuma namazı sonrası vatandaşlara korona uyarısı
18 Aralık 2020 14:25
|Koronayla mücadelede doğal antibiyotik; Günde 3 kez tüketilebilir
14 Aralık 2020 23:06