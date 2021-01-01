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1 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

1 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
 01 Ocak 2021 00:00
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1 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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Anadolu Ajansı
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