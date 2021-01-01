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Yılbaşında ülke genelinde 1860 personel acil çağrı hizmeti veriyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, yılbaşı tedbirleri kapsamında 53 ilde 112 Acil Güvenlik Hizmetleri bünyesinde 1860 personelin acil çağrı hizmeti verdiğini bildirdi.
 01 Ocak 2021 00:15
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Yılbaşında ülke genelinde 1860 personel acil çağrı hizmeti veriyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, yılbaşı tedbirleri kapsamında 53 ilde 112 Acil Güvenlik Hizmetleri bünyesinde 1860 personelin acil çağrı hizmeti verdiğini bildirdi.

Erdil, yılbaşı dolayısıyla Aksaray'da gerçekleştirdiği bazı ziyaretlerinin ardından, Konya-Aksaray kara yolundaki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek, Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan bilgi aldı.

Daha sonra yılbaşını görevi başında geçiren kolluk kuvvetleriyle selamlaşan Erdil, kontrol noktasında durdurulan sürücülerin yeni yılını kutladı.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, özellikle bayramlar ve yılbaşı gibi hareketli olan günlerde sahaya çıktıklarını söyledi.

Bu doğrultuda yılbaşında da sahada çalışan kolluk kuvvetleriyle beraber olduklarını ifade eden Erdil, "Bugün de yılbaşı çerçevesinde Konya'dayız. Bugün İçişleri Bakanlığı olarak, yaklaşık 208 bin kolluk personeliyle 8390 uygulama noktasında personelimiz güvenlik denetimleri hizmeti veriyor. Jandarmamız, emniyetimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli güvenlik hizmetlerini aksamadan sürdürülmesi için sahadalar. Biz de onları yerinde ziyaret ederek moral motivasyon vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdil, 2021 yılının daha huzurlu geçmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yıl daha az sorunlu, daha mutlu, daha az salgın sorunuyla karşılaşacağız. Kısıtlamalar nedeniyle trafik oldukça azaldı. Onun için trafik kazaları ve güvenlik sorunlarının yaşanmayacağını düşünüyoruz. Şimdiye kadar da ülkede çok ciddi bir trafik kazası yaşanmadı. Şu anda 53 ilimizde 112 Acil Güvenlik Hizmetleri'ni takip eden 1860 personel acil çağrı hizmeti veriyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığımız ile Güvenlik Acil Durum Koordinasyon Merkezi 24 saat esasına göre çalışıyor. İnşallah yılbaşını huzurlu ve keyifli atlatacağız."
Anadolu Ajansı
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