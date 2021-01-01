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100 milyon TL çeyrek bilete isabet etti

Milli Piyango 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? Büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğu Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ve amorti rakamları belli oldu. Çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango talihlisinin Manisa Akhisar'dan çıktığı açıklandı. 2021 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına Milliyet.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
 01 Ocak 2021 00:17
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100 milyon TL çeyrek bilete isabet etti

Milli Piyango sorgulama ekranı... Büyük ikramiye ve amorti rakamlarının çekilişi canlı yayında gerçekleşti. 100 milyon TL hayali kuran vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini kontrol ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı İşte Milli Piyango sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarası ve amorti rakamları.

100 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiye "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin alındığı yer Manisa Akhisar olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AMORTİ RAKAMLARI

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MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 1 OCAK 2021

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Milli Piyango'da tam biletinize ikramiye isabet ederse ikramiyenin tamamı, yarım bilete isabet ederse ikramiyenin yarısı, çeyrek bilete ikramiye isabet ederse biletin dörtte biri kazanılmış oluyor.

MİLLİ PİYANGO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2021 Milli Piyango'da büyük ikramiye tam 100 milyon TL. Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

100 Milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi 1 numara ile kaçıran talihlilere teselli ikramiyesi olarak 100 bin TL veriliyor.
Anadolu Ajansı
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