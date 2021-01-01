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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni yıla 'sessiz' girildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 il, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi.
 01 Ocak 2021 00:35
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni yıla 'sessiz' girildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 il, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi.

Sakarya'nın en işlek merkezlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları kısıtlamanın saat 21.00 itibarıyla başlamasının ardından boş kaldı.

Polis ekipleri, mahalle bekçileri ve zabıta ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Belediyelerin temizlik ekipleri de boş kalan cadde, sokak ve meydanları temizledi.

- Kocaeli

Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar marketlerde alışveriş yaptı.

Evlerine dönmek isteyen sürücüler, D-100 kara yolunun İzmit kesiminde yoğunluk oluşturdu. İstanbul istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi sessizliğe büründü.

Denetime başlayan kolluk güçleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

- Zonguldak

Zonguldak'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.

Kısıtlama öncesi vatandaşlar market ve alışveriş merkezlerinde hareketlilik oluşturdu, kentte trafik yoğunluğu yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi, polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

Ekipler, sokakta kimsenin bulunmasına izin vermiyor.

- Bartın

Bartın'da da vatandaşların çoğunlukla bulunduğu Hükümet ve Şadırvan caddeleri ile Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı boşaldı.

Araç trafiğinin hareketli olduğu Bülent Ecevit Bulvarı, Davut Fırıncıoğlu ve İskele Caddesi'nde sakinlik hakim.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı.

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolundaki kontrol noktalarını ziyaret etti, emniyet ve jandarma ekiplerine kolaylık dileyerek yeni yıllarını kutladı.

Düzce, Karabük ve Bolu'da da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Şehirlerin farklı bölgelerinde denetim yapan polis ve jandarma ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Her sene yeni yıla tarihi kentte girmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesi de kısıtlama sonrası boş kaldı.

Türkiye genelinde 3 gün sürecek kısıtlama, 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
Anadolu Ajansı
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