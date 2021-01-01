Türkiye 2021'e böyle girdi!
|01 Ocak 2021 00:50
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Önceki yıllarda Ankaralıların kutlama için yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçeli ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi yerler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.
Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında başkent genelinde saat 21.00'de başlayan kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı.
Araçlarıyla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini kontrol eden ekipler vatandaşların yeni yılını kutladı.
Bu arada yeni yılın ilk dakikalarında başkentin bazı noktalarında havai fişek sesleri duyuldu.
Adana
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşında sokaklar ve caddeler boş kaldı.
Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı Ziyapaşa, Turan Cemal Beriker bulvarları sessizliğe büründü.
Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem alırken helikopterle kent genelinde denetim gerçekleştirdi.
Mersin
Mersin'de sahil bandında sessizlik hakim oldu.
Galatasaray ve Özgecan Aslan Barış meydanları drone ile görüntülendi.
Bu arada, kentin farklı noktalarındaki yılbaşı süslemeleri dikkati çekti.
Hatay
Hatay'da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu.
Antakya'da gün içerisinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.
Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde devriye görevini yerine getirdi.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan meslektaşlarının yeni yılını kutladı.
Osmaniye
Osmaniye'de kentin en işlek yerleri olan Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Alparslan Türkeş Bulvarı, Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanları boş kaldı.
Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda araç ve yayalar üzerinde denetim yaptı.
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