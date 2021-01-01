1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye 2021'e böyle girdi!

Türkiye Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi.
 01 Ocak 2021 00:50
+Aa- Yazdır
Türkiye 2021'e böyle girdi!

Önceki yıllarda Ankaralıların kutlama için yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçeli ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi yerler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında başkent genelinde saat 21.00'de başlayan kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı.

Araçlarıyla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini kontrol eden ekipler vatandaşların yeni yılını kutladı.

Bu arada yeni yılın ilk dakikalarında başkentin bazı noktalarında havai fişek sesleri duyuldu.

Adana

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşında sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı Ziyapaşa, Turan Cemal Beriker bulvarları sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem alırken helikopterle kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Mersin

Mersin'de sahil bandında sessizlik hakim oldu.

Galatasaray ve Özgecan Aslan Barış meydanları drone ile görüntülendi.

Bu arada, kentin farklı noktalarındaki yılbaşı süslemeleri dikkati çekti.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu.

Antakya'da gün içerisinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde devriye görevini yerine getirdi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan meslektaşlarının yeni yılını kutladı.

Osmaniye

Osmaniye'de kentin en işlek yerleri olan Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Alparslan Türkeş Bulvarı, Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda araç ve yayalar üzerinde denetim yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni yıla 'sessiz' girildi
01 Ocak 2021 00:35		 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti
31 Aralık 2020 23:16
Aracın camına bırakılan not kedinin kurtarılmasını sağladı
31 Aralık 2020 21:12		 Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı
31 Aralık 2020 21:10
Ankara'da kısıtlamaya saatler kala yılbaşı yoğunluğu
31 Aralık 2020 19:23		 Ali Erbaş: İkamete en yakın camide cuma namazı kılınanacak
31 Aralık 2020 18:07
Prof. Dr. Özlü: Dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz
31 Aralık 2020 17:56		 Karı-koca bir hafta arayla korona virüse yenildi
31 Aralık 2020 17:33
36 haftada 36 bin tane yakaladılar! 180 bin TL kazandırdı
31 Aralık 2020 17:28		 Lise öğrencisi Kovid-19 konulu kısa filmiyle birinci oldu
31 Aralık 2020 17:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:14 - Bakan Çavuşoğlu'ndan yeni yıl mesajı00:50 - Türkiye 2021'e böyle girdi!00:35 - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni yıla 'sessiz' girildi00:33 - Erdoğan'dan 2020'de yapılan hizmetlere ilişkin paylaşım Açıklaması00:21 - Kitapsec.com'dan herkese yeni yıl hediyesi 100 TL00:15 - Yılbaşında ülke genelinde 1860 personel acil çağrı hizmeti veriyor
00:02 - Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?00:00 - 1 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - İş insanı Zeki Tanyeri silah zoruyla kaçırılıp darbedildi23:54 - Denizde parti yapılan tekneye polis baskını23:46 - AFAD, 2020'de 33 bin 821 depremi değerlendirdi23:29 - Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
23:23 - Sağlık çalışanları 2021'e çalışarak giriyor23:21 - Fuat Oktay'dan Kıbrıs Türklerine 'aşı' müjdesi23:16 - 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti23:12 - Başkentte 112 Çağrı Merkezinde yeni yıl mesaisi23:07 - Kovid-19'un hızlı yayılan türü Çin'de de görüldü
23:01 - Mükerrer Resmi Gazetede 66 tebliğ ve karar yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?
Kitapsec.com'dan herkese yeni yıl hediyesi 100 TL
1 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye 2021'e böyle girdi!
Erdoğan'dan 2020'de yapılan hizmetlere ilişkin paylaşım Açıklaması
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni yıla 'sessiz' girildi
Yılbaşında ülke genelinde 1860 personel acil çağrı hizmeti veriyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan yeni yıl mesajı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zavadak dayı 4
30.12.2020 fenerbahce vs asvel maçı 1
covid 20 3
En ufak ima çıkarsa istifa edeceğim 2
sular 1
2020 4
2020'ye minnet notu bırak 8
instagrama foto atmadığı gün hasta olan insan 4
yılbaşı 2
03.01.2021 kayserispor vs beşiktaş maçı 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam