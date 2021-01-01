Bakan Çavuşoğlu'ndan yeni yıl mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı.
|01 Ocak 2021 01:14
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