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Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı

FETÖ itirafçısı Abdullah Önder'in, "Konuşursa Yazıcıoğlu suikastı çözülecektir" dediği Kamil Bakum, İstanbul'da saklandığı Gaybubet evinde Eşref Üstünova ile yakalandı. Bakum, Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterinden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar'ı yönlendiren kişi olarak da aranıyordu. Bakum, aynı zamanda avukatlardan sorumlu mahrem imamdı.
 01 Ocak 2021 06:15
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Yazıcıoğlu suikastının karakutusu: Gaybubet evinde yakalandı

FETÖ'nün kritik isimlerinden Kamil Bakum İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Örgütün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı Bakum'un, Ümraniye'deki gaybubet evinde gizlendiği tespit edildi. Aynı binadaki 2 hücre evine önceki gece operasyon düzenlendi. Dairelerden birinde Bakum ve örgütün öğretmenlerden sorumlu sözde imamı Eşref Üstünova, diğerinde ise yine örgüt üyeliğinden aranan öğretmen Safiye Ş. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile farklı zamanlarda çekilmiş çok sayıda fotoğraf bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

EN KİLİT İSİMLERDEN

FETÖ/PDY üyeliği ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık suçlarından uzun zamandır aranan Kamil Bakum, BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada, helikopterin enkazından olayı aydınlatacak cihazları söken 2 astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar'ı davayı üstlenmesi için yönlendiren kişi olarak biliniyor. 2005-2011 yılları arasında örgütün sözde "Muş İl İmamlığı", onun öncesinde de Ankara Beypazarı'nda sözde mahrem imamlık yapan Bakum'un, FETÖ'cü avukatlardan toplanan "himmet paralarını" da örgüte aktardığı tespit edilmişti.

Konuşursa çözülür

Örgütün Elazığ avukatlar sorumlusu Abdullah Önder itiraflarında, "Ben, Mehmet Durakoğlu, Kamil Bakum, Turan Canpolat, Mustafa Atalar, Ahmet Atilla Kavuran, Halil Kayış ByLock kullandık. ByLock yazışmaları ve HTS kayıtları getirilirse doğru söylediğim anlaşılacaktır. Adı geçenler konuşursa, Muhsin Yazıcıoğlu olayı çözülecektir" demişti. Bakum'la birlikte yakalanan Eşref Üstünova da KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen örgütün önemli mahrem imamlarından.
Yeni Şafak
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