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İsrail lobisi iş başında: PKK için çalışacaklar

Avrupa'daki Yahudi lobisi, Türkiye'ye karşı terör örgütü PKK/PYD lehine çalışacağını ilan etti. Belçika merkezli Avrupa Yahudi Üniversite Öğrencileri Çatı Örgütü (EUJS) 27 Aralık'ta üye örgütlerden 40 delegenin katılımıyla kongre gerçekleştirdi. Örgütün Almanya'daki uzantısının sunduğu ve oy birliğiyle kabul edilen tasarıya göre Türkiye'nin kuzey Suriye'deki askeri varlığını sona erdirmek için AB, hükümetler, uluslararası örgütler, STK'lar ve üniversiteler nezdinde lobi yapılacak.
 01 Ocak 2021 07:24
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İsrail lobisi iş başında: PKK için çalışacaklar

Belçika merkezli Avrupa Yahudi Üniversite Öğrencileri Çatı Örgütü EUJS (European Union of Jewish Students) Avrupa ülkelerinde bulunan üye örgütlerinin katılımıyla 27 Aralık'taki online yıllık genel kongrelerinde skandal bir karara imza attı.

40 delegenin katıldığı kongrede derneğin Almanya'da uzantısı tarafından sözde "Kürdistan'la Dayanışma" adıyla karar tasarısı sundu. Tasarı oy birliği ile kabul edildi. Tasarıda terör örgütü PKK/YPG'nin son 6 yılda DEAŞ'a karşı başarılı mücade verdiği iddia edilerek, PKK/YPG'nin tanınmasına ilişkin doğrudan destek verilmesi kararlaştırıldı. PKK'lı terörislerden 'Kürtler' diye bahsedilerek, "Kürtler Türkiye ve diğer bölgesel devlet aktörleri tarafından ezilmeye çalışılıyor" ifadelerine yer verildi.

DOĞRUDAN DESTEK VERECEKLER

Tasarıda Türkiye "Kürtleri soykırıma uğratmakla" suçlanırken özetle şu ifadelere yer verildi: "Türk devletinin Kuzey Suriye'deki (Rojava) militan İslamcılarla ortaklığı Kürt halkınının daha fazla yerinden edilmesine, kan dökülmesine ve DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma potansiyeline neden oldu. Bu tür zulümlerin yaşanmaması için Kürdistan öz savunma güçlerine doğrudan destek verilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz."

AVRUPA GENELİNDE ÇALIŞMA KARARI

Türkiye ve AB'ye Suriye'deki teröristlerin yer aldığı bölgelere yönelik bombalamaların sona erdirilmesine ilişkin çağrıda bulunmaya hazırlanan EUSJ, Rojava'daki Türk askeri varlığını durdurmak ve Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını desteklemek için AB, hükümetler, uluslararası örgütler, STK'lar, üniversiteler, öğrenciler ve diğer ilgili kurumlar nezdinde lobi çalışmalarının yürütüleceğini de açıkladı.

ÜLKÜCÜLER DE HEDEFTE

Yahudi lobisi, Türk Milliyetçisi Bozkurtların AB üye devletleri, Türkiye ve dünyadaki Kürtler, Ermeniler, Süryaniler için tehdit oluşturduğunu iddia ederek yasaklanması yönünde lobi faaliyeti yürütüleceğini vurguladı.

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
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